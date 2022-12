Gelozia era cât pe ce să facă o victimă în municipiul Fălticeni. O tânără de 34 de ani s-a aruncat sâmbătă dimineață de la etajul al treilea al blocului în care locuia împreună cu soțul său. Un echipaj de la ambulanță sosit la chemarea vecinilor au preluat femeia și au trasportat-o la urgențele Spitalului Județean Suceava. Aceasta a fost internată la secția chirurgie toracică suferind mai multe leziuni: traumatism cranio-cerebral minor, traumatism toracic cu fracturi costale cu deplasare, pneumotorax, contuzii pulmonare, contuzie abdominală, fracturi multiple la nivelul coloanei dorsale și lombare.

