O șoferiță în vîrstă de 25 de ani, din Rădăuți, a ajuns la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, după ce s-a răsturnat cu mașina pe un teren arabil. Accidentul a avut loc ieri, la Milișăuți. Tînăra a fost verificată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cauză s-a întocmit dosar penal.

, 8.5 out of 10 based on 2 ratings