În cursul noptii de vineri spre sâmbătă, ambulanta a adus o tânără de 24 de ani din Gura Humorului, gravidă de 29 de săptămâni in stop cardio-respirator ( cu patologie cardiacă preexistentă) , cu manevre de resuscitare în curs care au fost continuate în sala de operatie unde s-a efectuat cezariana de urgență, a informat purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Suceava, Dan Teodorovici. ”Din păcate nici mama, nici nou-născutul nu au raspuns manevrelor de resuscitare si au fost declarati decedati. Pacienta a fost transferata de la CPU Gura Humorului. De menționat că pacienta gravidă a fost internata cu covid formă medie in sectia de Boli Infectioase a spitalului judetean Suceava in perioada 27 iulie – 2 august 2022 de unde a plecat la cerere dar cu stare generala buna, fara necesar de oxigen, analize in parametri normali, cu tratament efectuat complet”, a mai spus medicul Teodorovici. Tânăra urma să aibă nunta sâmbătă, 20 august.