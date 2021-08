O tânără din județul Suceava care timp de patru ani a încercat mai multe credințe îi cere ajutorul arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, pentru a se reîntoarce la ortodoxie. Femeia l-a bombardat pe înaltul prelat cu o mulțime de întrebări iar IPS Calinic a trimis-o să studieze.

„Doamne-ajută. Sunt o tânără ce a fost ortodoxă (doar cu numele), lumeasca dar cu dragoste de Dumnezeu si aproapele ,dar după întoarcere spre Dumnezeu a rătăcit prin multe credințe, si am nevoie de ajutor, am înțeles in final cu ajutorul Domnului ca am nevoie de sfinte taine pentru sfințire, dar acum când sa reintru in ortodoxie au apărut alte probleme: nu mai știu CARE e biserica lui Hristos din cele ce au sfinte taine. M-am lovit de: faptul ca am citit si auzit ca si catolicii au făcut minuni si scos demoni, de ecumenismul in ortodoxie cu religii necreștine, de nepomenitori care spun ca nu trebuie sa asculți de episcopi eretici, de stiliști care spun ca doar la ei se întâmplă evenimentele Iordanului si Taborului,

– de TEAMA ca daca bisericile pe NOU au lepădat credința si asculta de STAT acum, nu mai asculta de Dumnezeu (mastile albastre, au conform multor dovezi, NANOBOTI, iar o profetie spune ca nanotehnologia este JUMATATE din PECETEA FIAREI, camerele web in manastiri si biserici sunt poruncite de ONU prin supermemorandumul din 2014 – ONU e putere politica antihristica ce a poruncit si homosexualitatea si scanarea electronica înainte de pandemie, si este scris: „Cine se uneste cu o femeie DESFRANATA , este UNA cu ea” etc ). De ce am ieșit din ortodoxie inițial: După o boala grea si necazuri, m-am pocăit si împărtășit cu spovedanie generala, apoi am avut niște experiențe duhovnicești neobișnuite, la care am cerut cateheza pentru scriptură. Duhovnicul a spus ca nu are pregătirea necesara, după care am cercetat scriptura singura si făcut mii de greșeli printre care mers si in alte adunări si făcut alt botez .Am căutat pe Christos si adevărul, 4 ani după care am obosit si am cerut Domnului LUMINA ce sa fac sa am pe Hristos. Am primit un fel de răspuns ca acolo unde este ungerea, trupul si sângele Domnului acolo este Hristos. Nu am încredințarea ca este bine sa merg la un EPISCOP pt ungere…..Ortodoxia pe stil vechi si anume stiliștii spun ca doar la ei vine de fapt lumina de la Ierusalim si ca multe sărbători se împlinesc in datele lor după calendarul vechi. De ce au fost prigoniți in trecut de Biserica ortodoxa chiar, daca Hristos învață pacea si datele lor confirma inca norul Taborului, întoarcerea Iordanului etc? Confesiunea catolica are marturii de minuni si eliberari de demoni, de oameni neputreziti, iar mi se spune in ortodoxie si din alte credinte ca sunt in erezie, desi iau azima conform in scriptura, dar ca au prigonit pe altii fin alte credinte -si nu asta a învățat Christos. De unde știu cine are adevărata credință, adevăratul mir pt botez si adevărata cina a Domnului? Mai ales ca in ortodoxie mi s-a spus ca diferă mirul ortodox de cel catolic, iar catolicii spun ca este ACELASI? CINE si de ce a schimbat sf Taine? De unde aflu care este adevărata credință? ….Din experienta bolii cu care inca ma lupt, am aflat ca drojdia ajuta la INMULTIREA parazitilor si la descopunere/putrefactie.

Este scris ca ” Sfantul Meu nu va vedea putrezirea”

Care este motivul pentru care biserica ortodoxa foloseste DROJDIA? Exista CANOANE care au hotarat aceste lucruri?”, a scris tînăra.

”Doamne, ajută! Nenumăratelor dumneavoastră întrebări vă poate răspunde cartea Învăţătura de credinţă ortodoxă. Nu ezitaţi să o parcurgeţi. Mult succes!”, i-a răspuns scrut IPS Calinic.