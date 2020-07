Enduranch si Meli Feli anunta deschiderea Festivalului mierii pentru copii! Vineri 31 iulie si sambata 1 august 2020.

In curand, Perseidele se vor observa din nou cel mai bine aici pe dealul Bucium, deasupra Iasului. Miercuri pe 12 august spre joi 13 august 2020 ploaia de meteoriti cunoscuta sub denumirea de „Perseide” va avea varful de vizibilitate asa ca noi sarbatorim acest moment, din nou!

De asemenea, formam grupe de antrenament pentru motocross si enduro, in cadrul clubului nostru sportiv. In functie de numarul de inscrisi – copii, adolescenti, adulti care sa isi imbunatateasca stilul de pilotaj – antrenamentele vor avea loc la sfarsitul lunii august 2020. Detalii pe pagina clubului – www.enduranch.club

„Ne bucuram sa va spunem ca am reluat inscrierile la cursa cu obstacole si noroi “Asaltul Lupilor” ce va avea loc pe 11 octombrie 2020 la noi in parc. Aceasta este singura cursa nationala care reuseste sa ofere o experienta similara cu altele “din afara”, iubitorilor acestui gen de activitate sportiva iar noi am reusit sa o „aducem” la Iasi anul trecut pentru prima data”.

„De asemenea, pregatim si alte evenimente la care oaspetii pot ramane pana dimineata in zona de campare intr-o poiana fermecata din singurul parc natural si de aventura off-road din Moldova, ENDURANCH.

Toate, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare cu privire la situatia de alerta in care ne aflam”, se arata in comunicat.