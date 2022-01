Trei autovehicule au fost avariate în municipiul Fălticeni din cauza fenomenelor meteo, în urma căderii unor elemente de construcție, ale acoperișului unui bloc de locuințe din zona Cinematografului. ”Intervin pompierii militari cu două autospeciale cu accesorii specifice și autoscara de lucru la înălțime”, a informat ISU Suceava.

