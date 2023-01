Salvamont Vatra Dornei, Club Sportiv Bucovina 4×4 , VDT, Tasuleasa Social si Crucea Roșie Vatra Dornei si-au unit forțele pentru campania ” Nu mâncăm doar de Crăciun și Paște „, care s-a desfasurat in data de 21 ianuarie 2023. ”Zeci de copii și bătrâni au nevoie de sprijin tot timpul, nu doar de sărbători, așa că ne-am decis sa mergem în Tara Dornelor, in zile obișnuite din an pentru a le oferi produse de care au nevoie tot timpul, începând de la alimente, haine, până la jucării. Suntem bucuroși când ii vedem zâmbind, dacă plâng, o vorba buna pentru ei poate schimba și lumea, majoritatea au povesti din moși strămoși care ne încântă și care te fac sa îți dorești să mai poposești puțin. Cine dorește sa vadă toate acestea, sa simtă și sa vadă bucuria de pe fetele acestor familii, ne poate chiar și însoți in campaniile urmatoare.

In Campania nr 1, ne-am deplasat in comunele Iacobeni, Ciocanesti si Carlibaba”, au anunțat cei de la Salvamont pe pagina lor de facebook.