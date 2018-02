Mai mulți oameni de afaceri sud coreeni în frunte cu ambasadorul Republicii Coreea de Sud în România, excelența sa Kim Eun-Joong, au avut la finalul săptămânii trecute o întrevedere cu președintele Camerei de Comerț și Industrie Suceava, Nicolae Troașe, precum și cu președintele executiv al acestei instituții, Lucian Gheorghiu. Alături de ei s-a aflat deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, vicepreşedinte al grupului parlamentar de prietenie cu Republica Coreea, la invitația căruia a avut loc vizita în județul Suceava. Oamenii de afaceri sud coreeni și-au exprimat dorința de a investi în agricultura județului Suceava. De menționat că din delegație au făcut parte și doi parlamentari, dar și oameni de afaceri care au deja afaceri în agricultură în România și Republica Moldova.

Troașe: ”În urma discuțiilor pe care le avem acum lucrurile pot să ia o turnură pozitivă, și să dezvoltăm relațiile comerciale în domeniul agriculturii”

Nicolae Troașe a ținut să sublinieze din spart că prezența oamenilor de afaceri din Coreea de Sud în județ este extrem de importantă, pentru dezvoltarea relațiilor economice, în special în domeniul agriculturii. „Chiar dacă schimburile comerciale dintre cele două țări sunt mai mult în domeniul IT și hight-tech, în cadrul acestor discuții ne vom axa mai mult pe agricultură. Din păcate, nici un om de afaceri din județul Suceava nu are relații comerciale importante cu cei din Coreea de Sud, în afară de domnul Dumitru Mihalescul, însă în urma discuțiilor pe care le avem acum lucrurile pot să ia o turnură pozitivă, și să dezvoltăm relațiile comerciale în domeniul agriculturii”, a declarat Troașe.

Excelența sa Kim Eun-Joong: ”Județul Suceava are un potențial foarte mare în domeniul agriculturii, pomiculturii, dar și în turism”

Excelența sa Kim Eun-Joong consideră că județul Suceava are un potențial foarte mare în domeniul agriculturii, pomiculturii, dar și în turism exprimându-și speranța ca pe viitor ”să avem relații strânse în aceste domenii”. Ambasadorul a subliniat că vrea să discute cu oameni de afaceri suceveni din domeniul agriculturii astfel încât aceștia să încheie parteneriate cu firme din țara pe care o reprezintă. Excelența sa a menționat că oamenii de afaceri din Coreea de Sud sunt interesați în special de agricultura bio, amintind că în urma ultimei sale vizite în județul Suceava a anunțat deja că o companie din țara sa vrea să producă în județ suplimente bio pentru ficat.

Interes pentru leurdă

Oamenii de afaceri sud coreeni au anunțat că sunt interesați să-și dezvolte afacerile în județul Suceava, atât în producția, cât și în distribuția de ceapă. Ideea exprimată a fost aceea că Suceava poate fi o locație în care să existe plantații de ceapă, iar producția să fie exportată către țările Uniunii Europene. Unul dintre parlamentarii din Coreea de Sud prezent la discuții a anunțat că la reîntoarcerea în țară va propune promovarea unei politici de agricultură care să fie îndreptată spre Estul Europei, în special în această regiune a României. Un alt om de afaceri și-a anunțat interesul pentru achiziționarea din județul Suceava a plantelor naturale, și în special a leurdei. Un interes deosebit pentru sud coreeni îl prezintă și pomicultura din județ. La final, toți cei prezenți la întâlnire au stabilit că în județ ar putea fi dezvoltat un centru logistic sau o bază de producție pentru produse agricole, iar Camera de Comerț și Industrie Suceava va asigura promovarea oportunităților de afaceri cu oamenii de afaceri din Coreea de Sud. Totodată oamenii de afaceri coreeni au fost invitați să participe la Târgul Internațional de Agricultură și Industrie Alimentară pe care CCI îl va organiza, la Suceava, în perioada 22 – 25 martie 2018.

Mihalescul: ”Cred că în viitor se vor dezvolta multe parteneriate între România și Coreea de Sud”

Cel care ”provocat” întâlnirea de la CCI Suceava, deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, a ținut să sublinieze că această vizită a fost organizată „din dorința de a pune umărul la dezvoltarea județului Suceava”. El consideră că este extrem de important ca pe viitor să fie dezvoltare parteneriate între oameni de afaceri din județul Suceava și din Coreea de Sud. ”„Este o țară extrem de puternică și cred că în viitor se vor dezvolta multe parteneriate între România și Coreea de Sud. Și trebuie să discutăm și despre alte domenii de activitate, inclusiv turism, iar județul Suceava este deschis pentru dezvoltarea de parteneriate. La Consiliul Județean Suceava îl avem pe domnul Gheorghe Flutur, care pune umărul pentru dezvoltarea județului. Și împreună vom face acest lucru pentru dezvoltarea economică a județului, și nu din alte considerente, cum ar fi cele politice”, a declarat Mihalescul. El a mai adăugat că o problemă care va trebui rezolvată este cea a infrastructurii, prin dezvoltarea și modernizarea legăturilor către București și Ardeal.