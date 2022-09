Cu siguranta majoritatea persoanelor cunosc deja termenul de Inteligenta Artificiala sau “AI”. Aceasta este o tehnologie care le ofera oamenilor o multime de facilitati in ceea ce priveste activitatea sau sarcinile la locul de munca, online sau acasa. Multe persoane se tem de acest concept sustinand ca inlocuirea oamenilor cu roboti poate fi un lucru periculos pentru omenire.

Totusi, cat de prezenta este Inteligenta Artificiala in viata noastra si cat de dependenti suntem de ea? Potivit Tehnotic.ro, dispozitivele dotate cu AI pentru casa sunt din ce in ce mai cautate de persoanele din toata lumea.

Inteligenta Artificiala acasa

Daca te temi de conceptul AI insa vrei sa salvezi mult timp in procesul de curatare al casei, poate ar trebui sa reconsideri aspiratoarele inteligente. Acesta este doar un exemplu de obiecte menite sa faciliteze traiul acasa, insa, tot mai multe persoane apeleaza la becuri, incuietori, difuzoare si alte produse casnice ce functioneaza pe baza de comanda vocala.

Alexa este unul dintre cele mai populare device-uri de care oamenii de toate varstele raman fascinati. Pe langa posibilitatea de a da play melodiei pe care ai cerut-o, aceasta iti poate raspunde la intrebari si chiar sa ghiceasca personajul la care te gandesti din doar cateva incercari.

Oricat am refuza, aceste dispozitive vor fi din ce in ce mai numeroase si o multime de persoane vor apela la ele pentru a face experienta acasa mai usoara si mai sigura. Pana la urma, o incuietoare sau un sistem de alerta SMART va vor oferi mult mai multa liniste in vacanta, avand posibilitatea de a se conecta la telefonul mobil de oriunde te afli.

Inteligenta Artificiala in institutii

Atunci cand ne gandim la tehnologia AI din spitale, tindem sa ne orientam spre robotii care opereaza sau trateaza pacientii, acesta fiind un lucru de care foarte multe persoane se tem. In schimb, Inteligenta Artificiala in orice institutie este un real ajutor atat pentru angajati, cat si pentru cetateni.

Acum, toate taxele pot fi platite din confortul casei, fara sa mai fie nevoie sa completezi documente lungi in picioare sau sa astepti ore intregi la cozi.

Prin urmare, un asistent virtual care iti poate raspunde la toate intrebarile si sa indosarieze actele trimise ar putea fi o evolutie si un ajutor dat celor care isi doresc ca tot procesul de comunicare sa fie simplificat.

Inteligenta Artificiala Online

Shoppingul, platile online si aplicatiile inteligente de siguranta sunt elemente fara de care multe persoane din secolul 21 nu mai pot trai. Digitalizarea a ajuns la un cu totul alt nivel in ultimii ani, oferind atat metode de divertisment, cat si un plus de siguranta cu ajutorul aplicatiilor si functiilor inteligente de pe telefoane si ceasurile smart.

Insa utilizarea Inteligentei Artificiale ofera avantajul de a customiza aceste procese in functie de nevoia si utilitatea consumatorului. Recomandarile pe baza experientei anterioare si a datelor tale personale poate sa faca experienta de cumparare mult mai placuta. De asemenea, si timpul pierdut pentru a gasi ceea ce ti se potriveste poate fi scurtat.

Desi tehnologia avansata poate sa fie imprevizibila, acesti pasi joaca un rol important in vietile oamenilor, oferind confortul si facilitatile de care avem nevoie.