Mii de suceveni au fost prezenți pe esplanada din centrul municipiului Suceava pentru a participa la Revelionul în aer liber organizat de Primărie după doi ani de pauză datorată pandemiei de coronavirus. Pe scenă au urcat până la ora 00.00 Bogdan (Medvedi – de la fosta trupă Maxim), Lavinia Penciuc, Lucica Păltineanu, Doina și Ciprian Petroaie, Alexandru Recolciuc, Anda Adam, Clara Hurjui, Gheorghiță Rotaru, Nicoleta Cojocaru, Sorin Filip și trupa Bosquito care a făcut un show de zile mari. Numărătoarea inversă la trecerea dintre ani a făcut-o viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi. ”Mă bcuru că sunt seara asta aici pentru trecerea dintre ani și mă bcuru că sunteți în număr așa de mare. Cred eu că 2022 a fost un an plin, un an cu bune, cu mai puțin bune dar foarte important un an în care dumneavoastră v-ați implicat. 2023 dragi suceveni să vă aducă și mai multe bucurii și mai multă sănătate și bineînțeles că fie un an al prosperității”, le-a transmis Harșovschi sucevenilor. Focul de artificii care a urmat a fost unul impresionant care i-a făcut în special pe cei mici să chiuie de bucurie. Spectacolele au continuat cu Margareta Clipa, Grațiela Bălan, Călin Brăteanu, Laura Haidău, Ansamblul Sălceanca și Fanfara Stamate.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating