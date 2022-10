Oana Lis, 43 de ani, trece printr-o perioadă foarte dificilă, deoarece soțul ei, Viorel, 78 de ani, se simte slăbit și a devenit total dependent de ea. Oana este foarte dedicată partenerului ei de viață, fapt pe care l-a dovedit ani la rând, însă unii continuă să o blameze. Recent, Oana nu a mai suportat criticile și i-a pus la punct pe hateri, potrivit click.ro.

«Azi am de umblat pe la vreo 3 medici, la 3 cabinete în zone diferite ale orașului. Pentru a-i lua rețetele lui Viorel și trimiteri, etc. Apoi, sa-i dau comanda la o pereche de ochelari. Apoi, la farmacie sa-i iau rețetele. Asta e ziua mea de azi, ca să știe și cei care ma comentează aiurea. Cea mai aberanta, răutăcioasa și șocantă vorba pe care am citit-o eu de curând despre mine pe care mi-a scris-o un tip pe Facebook-ul meu…e ca eu „ma folosesc acum de Vio.” E ușor sa judeci si sa arunci cu pietre….e greu insa sa înțelegi și sa te implici activ. Iar cei ce dau doar din gură nu prea știu sa dea din altceva», a scris Oana Lis pe Facebook, conform sursei citate.

