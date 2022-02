Pandemia e pe final, așa că Oana Lis a luat decizia să-și redeschidă cabinetul de consiliere psihologică pentru a mai strânge ceva bănuți. Fiind persoană publică însă, Oana se expune mai mult decât ar trebui și a ajuns să primească fel și fel de telefoane de la indivizi dubioși, care o jignesc și chiar îi fac chiar avansuri sexuale, potrivit click.ro.

„Lumea e deprimată, eu sunt veselă, atrag clienții. Am zis să-mi fac curaj și să încep iar să iau clienți la cabinet, pentru că oricum nu prea am avut că a venit pandemia la două săptămâni după ce am deschis cabinetul. Oamenii mă întrebau: domne când deschizi, ce se întâmplă?!”, a declarat Oana Lis, pentru Click!

Din păcate, nici a apucat bine să redeschidă cabinetul, că soția lui Viorel Lis a început să primească telefoane suspecte de la indivizi dubioși, care sună să-i facă chiar și avansuri sexuale sau să-i închidă, pur și simplu, telefonul în nas. Multe dintre aceste persoane, care se dau drept pacienți, bat apropouri nelalocul lor la adresa Oanei și a lui Viorel Lis, fapt care a reușit să o scoată din pepeni pe Oana.

