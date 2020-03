Oana Lis e în panică! Soția lui Viorel Lis a luat toate măsurile necesare pentru a se feri de coronavirus. Pentru sănătatea soțului ei se teme cel mai mult, notează click.ro.

Viorel Lis are 75 de ani și mai multe boli asociate, așa că intră în categoria persoanelor cu risc în cazul în care s-ar infecta cu noul coronavirus (COVID-19). “La început am luat totul în glumă, dar acum văd că se îngroașă gluma. Apar zilnic noi cazuri. I-am luat medicamentele lui Viorel și am redus ieșirile. Mi-e dor să mai ies la mall. Trăim vremuri grele. Sa ne vedem sănătoși”, a declarat Oana Lis pentru Click.ro

