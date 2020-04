Decizie importantă pentru Oana Lis. La cei 41 de ani pe care i-a împlinit luna trecută, soția fostului edil al Capitalei a decis să fie mamă și va adopta un copilaș, potrivit click.ro.

“Da, îmi doresc foarte mult un copil. Am luat în calcul toate aspectele, m-am interesat despre procedură. Am început să fac dosarul dinainte de pandemie, însă din cauza situației, am stagnat și vom relua după ce se termină nebunia asta.”, a declarat Oana, conform sursei citate.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/oana-lis-vrea-sa-infieze-un-copil-0