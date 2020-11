Oana Mareș a trecut printr-un coșmar legat tot de Spitalul Județean din Piatra Neamț. Tatăl ei a fost internat în „spitalul groazei” și și-a petrecut ultimele trei săptămâni din viață chiar acolo, notează click.ro.

„Utimele trei săptămâni din viața tatălui meu s-au întâmplat în Piatra Neamț, după două luni la Fundeni. În Spitalul Județean Piatra Neamț, am simțit că sunt personaj într-un film din perioada interbelică. M-a izbit, destul de tânără și poate dezinteresată de aspectele sociale, imaginea a ceea ce ar fi trebuit să fie un spital. Câteva petice peste o clădire veche, toalete anapoda pentru pacienți care abia se deplasau, paturi cu grilaj din fier plin de coroziuni… O amintire tristă a unui spital”, a povestit Oana Mareș, potrivit sursei citate.

