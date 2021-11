Oana Moraru – expert în educație și fondatoarea Școlii Helikon București, Radu Savopol – cofondator 5 to go, Andra Pintican – fondatoare Școala de HR și Mihai Zanț – cofondator Careershift.ro, sunt speakerii celei de a XI-a ediții Fuckup Nights Bucharest.

FUN Bucharest este parte a seriei de evenimente care au loc la nivel global, în 320 de orașe din 90 de țări din întreaga lume. Evenimentele se adresează, în egală măsură, micilor și marilor antreprenori, celor care lucrează în corporații, liber profesioniștilor și studenților. Fuckup Nights aduce o perspectivă constructivă asupra nereușitelor profesionale, încurajează învățarea din situațiile dificile și facilitează creativitatea.

,,Cea de-a unsprezecea ediție FUN Bucharest vine ca un vânt răcoros de toamnă, pentru a inspira, îndemna la curiozitate și la normalizarea unui lucru atât de uman: eșecul. Adunăm laolaltă profesioniști din domenii variate pentru a descoperi experiențe diferite, aspecte pe care le aflăm mai greu în viața de zi de zi. Acesta este farmecul Fuckup Nights: ne amintește că suntem oameni și că avem puterea să trecem peste orice situație dificilă și să progresăm”, spune Diana Iosu, organizator Fuckup Nights Bucharest.

Moderatorul evenimentului este jurnalista de radio și televiziune Julia Nagy.

”Pentru mine eșecul a fost, încă din copilărie, un fel de anulare de sine. A fi bun, a nu face greșeli era un fel de salvare personală, dar aducea și povara lui a nu dezamăgi. Am trăit cu acest resort inconștient multă vreme. Chiar și după ce am intrat în antreprenoriatul educațional, depășind stadiul de angajat al cuiva și luându-mi destinul și siguranța financiară în propriile mâini. Continuam să mă tem că nu voi dezamăgi, aveam nevoia să îmi confirme lumea din exterior că fac bine. Am prosperat cu adevărat abia după ce am conștientizat frica și rușinea de a nu greși, când psihicul meu nu avea filtre și sisteme de apărare. Am depășit această teamă abia după ce am eșuat teribil și am ajuns la ultima redută a aparențelor, de care am tot tras cu dinții. Am eșuat cam pe toate planurile la un moment dat, am ajuns la un punct zero de unde a trebuit să mă ridic alta. Cea mai mare șansă a fost această mare și glorioasă cădere, pentru că m-a învățat să reconstruiesc totul din altă energie și cu altă conștiință”, spune Oana Moraru, fondatoarea Școlii Helikon București.

,Antreprenoriatul este un puzzle format din experiențe pozitive și, deopotrivă, negative. De-a lungul anilor, business-urile pe care le conduc au avut dificultățile lor specifice: de la lipsa și calitatea forței de muncă, până la situațiile nefericite pe care ni le-a scos în cale pandemia. Pentru toate am identificat soluții datorită unui plan eficient de management și a predictibilității de a vedea the big picture. Am înțeles, după situațiile generate de contextul pandemic, faptul că nu eșecul este cel care ne oprește deseori din performanță, ci teama de eșec; cu asta trebuie să te lupți”, afirmă Radu Savopol, cofondator 5 to Go.

„Un mentor mi-a spus odată: «Mihai, cine nu muncește nu greșește». Nu știam că aceste cuvinte îmi vor răsuna în minte ori de câte ori am avut câte un eșec profesional major. Și, din fericire, am avut câteva. Ce am învățat până acum este că majoritatea lecțiilor importante în viață vin dintr-un eșec și cu un consum important emoțional. Pur și simplu sunt gravate mai adânc în memorie și se simt în tot corpul. Asta m-a făcut să mă iau mai puțin în serios, să îmi asum greșeli și eșecuri, să fiu mai blând sâ și mai îngăduitor cu mine. Și, mai mult, m-a făcut să vreau să învăț din eșecurile celor din jur” , spune Mihai Zanț, Executive Coach, Trainer și Partener Co-fondator în HUMANISTIC.si Career Shift.ro.

„Până am învățat să fac din eșec un profesor, a durat ceva. Prima mea relație cu greșeala a fost una dureroasă, pentru că mă identificam cu greșelile mele. Viața e altfel de când am învățat că nu suntem suma greșelilor noastre, ci energia și ambiția cu care o luăm de la capăt, după fiecare eșec. Scurt pe doi, decizia îți aparține: vrei o viață torturată, în care eșecul să îți fie călău, sau o viață plină de evoluție, în care greșeala și eșecul îți sunt profesori?”, Andra Pintican, fondatoare Școala de HR.

Cine sunt speakerii FUN Bucharest, VOL XI

Andra Pintican este un profesionist HR cu o înțelegere aprofundată a mediului de afaceri. De-a lungul carierei, Andra a navigat prin toate rolurile de HR, până când și-a asumat rolul de CEO. Pasiunea Andrei sunt oamenii, și și-o trăiește cu adevărat. Ea a fondat diverse proiecte pe tema Leadership, Organizational Wellbeing, HR Services și Educație, dintre care cel mai important este HR School. Indiferent de tipul de proiect, scopul Andrei este să-i ajute pe oameni să-și descopere adevăratul potențial și să și-l împlinească.

Mihai Zanț este Executive Coach, International Trainer și Managing Partner la HUMANISTIC, precum și co-fondator CareerShift.ro. Cu peste 10 ani de experiență în gestionarea echipelor și comunităților, Mihai își concentrează eforturile pe crearea de organizații în care se practică învățarea continuă. Acum proiectează călătorii de învățare pentru clienți corporativi, folosind sisteme de practică integrate, cu accent pe #Self Leadership și #Future Skills. De asemenea, Mihai este coach în cadrul programului Executive MBA al ESCP Europe.

Oana Moraru este expert educațional și fondatoarea Școlii Helikon din București, care se concentrează pe programe de învățare alternative elaborate pentru a urmări nevoile individuale ale copiilor, luând în considerare totodată dezvoltarea emoțională a acestora și interacțiunea sănătoasă a acestora cu lumea. Oana are o experiență de peste 25 de ani în predare și management școlar. De asemenea, este speaker, trainer și publicist pe teme educaționale.

Radu Savopol este un antreprenor român cu 20 de ani de experiență în sectorul HoReCa, fondator al 5 to go. Radu a implementat cu succes conceptul de coffee-to-go în diferite regiuni geografice ale țării. 5 to go este conceput pentru a oferi cafea bună la un preț corect, precum și pentru a-i oferi o experiență pozitivă consumatorului de cafea. Radu a reușit să standardizeze atât serviciile, cât și calitatea cafelei în toate cele 250 de unități 5 to go, mizând pe franciză și pe principii solide de afaceri.

Edițiile anterioare Fuckup Nights Bucharest sunt surprinse aici: Vol I, Vol II, Vol III, Vol VI& Vol X.

