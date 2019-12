Profesionalism! În timpul unei piese de teatru, jucată luni seară la Filarmonica Banatul din Timişoara, în faţa unei săli pline, actriţa Oana Pellea a suferit o fisură la piciorul stâng. În ciuda durerilor, actriţa nu a întrerupt spectacolul. “Voi fi indisponibilă două luni”, anunţă artista în vârstă de 57 de ani, potrivit click.ro.

Întâmplarea a fost povestită de profesorul Vasile Popovici, prezent la spectacolul de luni seară, pe pagina sa de Facebook: “O mare actriţă levitând. În seara asta, pe o scenă din Timişoara, în timpul spectacolului, Oana Pellea şi-a luxat piciorul, dacă doar luxaţie e. Nu doar că şi-a dus spectacolul până la capăt într-un baston ce părea de recuzită, fără ca nimeni din sală să bage de seamă că s-a întâmplat ceva, dar a avut puterea să ne facă să râdem şi să plângem cu personajul ei până la sfârşit. Iar noi am râs, am tot râs şi am plâns în deplină inocenţă. La ieşire, a fost dusă cu salvarea. A levitat pe scenă până la ultimele aplauze”.

