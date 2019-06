Oana Pellea a publicat, marți, un mesaj revoltat pe pagina personală de Facebook. Actrița în vârstă de 57 de ani acuză faptul că nu a mai fost plătită din martie de teatrele pe scena cărora a jucat în această stagiune, potrivit click.ro.

”Tot discut cu Teatrele… cerându-mi plata pentru munca depusă… Mi se spune că am dreptate să pretind să fiu plătită pentru ce am muncit… am drepate… Mulțumesc… și totuși… teatrele îmi spun nu avem bani… Primăria ne-a dat foarte puțini bani… Primăria dă vina pe Guvern… Guvernul pe Președinte… lanțul slăbiciunilor… și totuși… eu am muncit în martie, aprilie, mai… am jucat cu sălile arhipline… au intrat bani în teatrele unde am jucat… și am dreptul să-mi cer banii munciți. Ce trebuie să mai fac? Să stau cu mâna întinsă? Unde? La cine?”, a scris actrița pe Facebook, conform sursei citate.

