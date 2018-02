Președintele Organizației Județene a Femeilor Social Democrate Suceava, Oana Pintilei, a fost numită în funcția de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului. Oana Pintilei a fost numită în această funcție printr-o decizie a premierului Viorica Dăncilă, publicată vineri în Monitorul Oficial. Oana Pintilei ocupă în momentul de față o funcție de consilier județean, din care va trebui să demisioneze odată cu preluarea noului post în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

PSD Suceava mai are în momentul de față un secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, în persoana lui Eugen Uricec.

Mai mult social democrații suceveni au și un ministru în actualul Guvern conduc de Viorica Dăncilă, rectorul Universității Suceava Valentin Popa preluând portofoliul educației.

Tot din cadrul PSD Suceava sunt și subsecretarii de stat Tiberius Brădățan, la Ministerul Sănătății și Cristian Șologon la Ministerul Dezvoltării.

Mai trebuie spus că un social democrat sucevean va prelua și un post de consilier al ministrului apelor și pădurilor.