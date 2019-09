Oana Radu nu își poate reveni din șocul suferit în urma pierderii iubitului ei, Alin, după ce acesta a fost incendiat de viu în scara blocului și, după câteva săptămâni de spitalizare, a pierdut lupta cu viața. Artista a decis să își strige durerea prin intermediul unei melodii, dedicate celui care i-a fost partener, însă din păcate a încetat din viață, notează click.ro.

„Au trecut aproape trei săptămâni de când iubitul meu nu mai este cu mine. Drama asta nu se va termina curând și nu mă pot vindeca atât de repede, dar am lângă mine oameni care simt că trebuie să mă ajute necondiționat. (…) Am scris o piesă de dragoste, fiind îndrăgostită, Doddy mi-a zis că nu mi se potrivește, dar lui Alin, iubitul meu, îi plăcea mult piesa asta. Mi-a zis că dacă ar putea alege, ar spune că piesa trebuie cântată de mine. Am decis să lansăm piesa, îmi pare rău că nu a apucat să o asculte, sunt convinsă că o va asculta de Acolo. Ceea ce simt eu pentru el este în această piesă”, a spus Oana Radu pe contul personal de Instagram, conform sursei citate.

