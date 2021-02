Oana Roman și-a încheiat astăzi, 15 februarie, socotelile de cuplu cu Marius Elisei. Deși au mai avut tentative de a divorța, iată că cei doi au pus punct căsniciei de șase ani și au pornit pe drumuri separate. Ce îi mai unește acum este doar Iza, fiica lor, notează click.ro.

„E o zi un pic specială, o să înțelegeți curând de ce”, a spus Oana Roman în dimineața de 15 februarie, pe InstaStory, acolo unde a intrat după ce și-a lăsat fiica la școală, chiar înainte de a pleca spre cabinetul notarial în care a divorțat de Marius Elisei.

Oana a recunoscut în urmă cu mai bine de două săptămâni că a depus actele de divorț și pare că perioada de mediere de 30 de zile, care se dă de notar pentru o eventală rezolvare a problemelor de cuplu și pentru a reconsidera decizia, a expirat. “Noi am depus actele de divorț, nu am vrut să se afle asta. Am făcut-o în secret. Și cumva în momentul acesta avem o relație extraordinar de ok. Mă și mir. Marius o vede regulat pe Iza, e un tată exemplar. Avem o relație foarte civilizată acum, culmea“, a declarat Oana Roman, în emisiunea lui Dan Capatos, Xtra Night Show, la sfârșitul lunii ianuarie, potrivit sursei citate.

