La 44 de ani, Oana Roman radiază! A dobândit o siluetă la care doar visa, a slăbit aproape 5 măsuri la haine și face reclamă la body-uri modelatoare pe care nu le-ar fi probat niciodată dacă nu ar fi arătat ca acum. Într-un interviu pentru Click!, Oana Roman a povestit cum a reușit să slăbească, dar și cum definește relația cu soțul ei, Marius Elisei.

Click!: Oana, cum ai reușit să arăți așa? Ce sacrificii ai făcut?

Oana Roman: E simplu, am început în noiembrie anul trecut o colaborare cu o clinică din Ploiești pentru a face proceduri de remodelare corporală cu niște aparate extrem de performante, practic cele mai performante din lume și, în paralel cu aceste proceduri, am ținut și o dietă pe care mi-am inventat-o eu singură. Adică nu este ceva ce aș putea neapărat să recomand, în sensul că eu am făcut ce am crezut eu că este ok pentru mine. Și de aceea evit să recomand această dietă. În momentul acesta sunt în discuții cu un nutriționist care să mă ajute să conturez dieta aceasta. În mare, este o dietă în care am mâncat absolut orice, dar foarte puțin și foarte rar. Cam asta este ideea. Nu mi-am interzis și nu am renunțat la nimic, doar că am redus extrem de mult cantitățile și mănânc practic de două ori pe zi.

