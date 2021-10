Oana Roman (45 de ani) s-a hotărât! Intră la cuțit luna viitoare. Fiica lui Petre Roman va suferi în luna noiembrie o operație de abdominoplastie, pentru a îndepărta surplusul de piele rămas încă de la nașterea micuței Isabela. Oana a făcut deja toate investigațiile necesare intervenției chirurgicale și s-a programat la operația pe care o va face la un spital privat din Capitală, potrivit click.ro.

“Eu în zona abdomenului am o plasă și o operație cu o tăietură foarte mare și urâtă. Nu am voie să fac nici proceduri în acea zonă, pentru că acolo organele trebuie să stea liniștite. Eu sunt tăiată de deasupra buricului până jos, de sus în jos. Tăietura va dispărea în urma operației pe care o voi suferi, pentru că bucata respectivă de piele se taie. Și buricul e tăiat. Trebuie făcută o operație estetică un pic. O voi face la privat. În luna noiembrie sunt programată la operație. Am făcut toate analizele și un CT. Sunt pregătită!”, a anunțat Oana Roman, în emisiunea „Xtra Night Show”, conform sursei citate.

Citește mai multe pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/oana-roman-intra-la-cutit-imi-tai-sortul-abdominal