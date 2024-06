Oana Roman și-a anunțat recent intenția de a-și găsi un partener de viață. Este de înțeles acest lucru, mai ales dacă ne gândim la faptul că vedeta este singură deja de ceva vreme. Oana a făcut acest anunț pe un grup de social media, atrăgând atenția a peste 50.000 de membri, notează click.ro.

La vârsta de 48 de ani, Oana Roman are o fetiță în vârstă de 10 ani, pe care o crește singură, după ce a trecut printr-un divorț considerat „mega toxic”. Despre viața ei personală, Oana a fost deschisă și sinceră, declarând că este o persoană publică și că acest aspect al vieții ei nu poate fi neglijat sau schimbat.

”Dacă e bal, bal sa fie! Rog seriozitate. 48. Berbec. Copil – fetita de 10 ani pe care o cresc singură. Divorțată după un mariaj mega toxic. Apar în ziare că aia e, sunt persoană publică și e ceva ce nu se va putea schimba. Deci vin la pachet cu asta. Am casă, masă, mașină și cățel de 40 kg . Restul… E can can. Îmi trebuie liniște și sentimentul că cineva mă protejează pe mine și cele două suflete ce le am în grijă. Și musai călătorii, călătoresc mult și e hobby ul meu preferat. Iubesc Franța și Coasta de Azur mai mult decât orice loc dar sunt încă multe locuri pe care încă nu le-am văzut”, a scris Oana Roman pe un grup de pe o rețea de socializare, potrivit sursei citate.

Sursa foto: Facebook

