Oana Roman (44 de ani) este pusă la zid după ce și-a internat mama într-un centru de recuperare. Vedeta primește mesaje de la fani care îi reproșează că și-a dus mama la azil, pentru a scăpa de grija ei. De fapt, Mioara Roman este tratată într-un complex de lux, unde costurile pentru o lună se încadrează între 2500 și 4000 de euro, potrivit click.ro.

Starea de sănătate a Mioarei Roman s-a deteriorat treptat în pandemie, femeia în vârstă de 80 de ani fiind supusă în decursul a două luni la două intervenții chirurgicale. Prima dată, Mioara Roman s-a operat de colecist, apoi i-a fost scos un lipom infectat. Mioara Roman a fost însă diagnosticată cu un Parkinson agresiv și are mâna dreaptă paralizată. Pentru că nu se mai descurca cu îngrijirea ei, în ciuda faptului că o femeie venea de patru ori pe săptămână să se ocupe de ea, Oana Roman a luat decizia să-și interneze mama o lună într-un centru de tratament de lux.

Imediat, fiica lui Petre Roman, a fost acuzată că a încercat să scape de mama ei și s-o interneze într-un azil. “Lumea mă acuză că am internat-o pe mama la azil. Este ca un hotel de 5 stele. Nu are nicio legătură cu conceptul comunist când ne gândim la un azil. Oamenii aceia trăiesc în condiții de 5 zile. Au etaj special pentru cei care nu se pot deplasa. Nu e azil. Este un centru care livrează și astfel de servicii. Mama va sta o lună, dacă mai este nevoie va mai veni acasă, și după 1-2 săptămâni va merge iar până își va îmbunătăți starea. Pentru ea e ca o vacanță pentru că de un an nu a mai ieșit nicăieri. Am protejat-o foarte mult”, le-a răspuns Oana Roman, la Antena Stars, celor care o critică în mediul on-line pentru decizia luată, potrivit sursei citate.

