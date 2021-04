Oana Roman (44 de ani) pleacă iar în Egipt, de ziua ei, pe 13 aprilie. Pentru că fiica ei, Isabela , și-ar dorit neapărat ca, de data aceasta, să vina și tatăl ei, Marius Elisei, cu ele în vacanță, Oana l-a sunat pe fostul soț să-i propună să le însoțească. Din păcate, fiica lui Petre Roman s-a lovit de un refuz categoric din partea fostului soț. Asta în ciuda faptului că după divorț Marius s-a declarat chiar încântat să meargă cu fosta soție și fiica lui în vacanțe. Situația însă s-a schimbat total în ultima vreme, potrivit click.ro.

Oana este convinsă că Marius Elisei are o nouă relație, din cauza căreia îi evită compania în ultima vreme. “Am fost în februarie în Egipt, mi-a placut mult acolo. E ziua mea pe 13 aprilie, fac 45 de ani. Cu nebunia asta cu Covidul nu pot să fac nimic, petrecere. Așa că am zis să plec o săptămână în vacanță. Isa și-a dorit ca Marius să meargă cu noi în vacanță. Data trecută când am mers amândouă în vacanță, Isa l-a sunat și ea că vrea ca data viitoare să vină și el cu noi. L-am sunat acum să vina cu noi că vrea Isa. A zis: nu vin. Nu e scump, e până în 500 de euro, sigur și-ar permite, la 5 stele, e un lux incredibil. Și aseară a fost la noi s-o ia pe Isa la el. I-am zis iar să vină și m-a refuzat. L-am întrebat: ai pe cineva? Isa mi-a zis că ai avea mai multe. Și el mi-a zis: nu am decât una singură!”, a dezvăluit Oana Roman , la “Xtra Night Show”, conform sursei citate.

