Au fost prietene la cataramă, dar acum sunt pe punctul de a ajunge în instanță! Vica Blochina a pornit un atac furibund la adresa fostei ei prietene, Oana Roman. După ce au fost împreună în vacanță în Egipt, Vica Blochina a făcut acuzații incredibile la adresa Oanei, dar și a fostului ei soț, Marius Elisei! Oana Roman nu vrea să-i răspundă cu aceeași monedă, însă o amenință cu procesele pe Vica, potrivit click.ro.

Oana Roman și Vica Blochina au fost prietene până la vacanța pertecută în urmă cu două luni, în Egipt. Cele două au decis atunci să rupă o prietenie veche, însă cea care a răbufnit prima a fost Vica Blochina, care a făcut dezvăluiri incredibile despre ce s-a întâmplat în Egipt. „Dacă se duce pe moca, stă pe oriunde, dar eu nu sunt așa, în fine și după ce s-a filmat prin hotel, le-a trimis ălora din recepție și ei au spus «Ohh… you are famous» și ce crezi că spune ea: «Do you know Madonna in America? I am Madonna in România», am leșinat de râs. După, am mers la restaurant cu Madonna de România”, a povestit Vica, pentru Cancan.ro, potrivit sursei citate.

Blonda a mai acuzat-o, printre altele, pe Oana că s-a abonat la cardul ei, în pandemie, și că a recurs la tertipuri pentru a-l recâștiga pe Marius Elisei, făcându-l gelos cu alt bărbat. „S-a combinat cu un individ, s-a pozat în mașinile lui de lux pentru a-l face gelos pe Marius. Oana s-a folosit de mine și i-a spus lui Marius că eu sunt de vină că ea s-a combinat cu acel individ”, a mai spus aceasta.

