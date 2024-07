Oana Roman, una dintre cele mai cunoscute vedete ale showbiz-ului românesc, a vorbit pentru prima dată după mult timp despre o revenire în televiziune.

Oana Roman a avut o perioadă în care a activat pe micile ecrane, apoi a decis să se retragă. Acum, după ani buni de absență, fanii au început să-i adreseze întrebări în acest sens. În timpul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri organizate pe Instagram, vedeta a fost întrebată dacă s-ar mai întoarce la TV.

„Ai vrea să te mai întorci la TV? O nouă emisiune?” – a fost întrebarea primită de Oana Roman.

„Sincer, în momentul ăsta am atât de multă libertate și mă simt atât de bine cu ceea ce fac, încât aș merge înapoi la televiziune doar dacă aș face o emisiune poate înregistrată și cu o frecvență săptămânală. Dar nu m-aș mai întoarce sub nicio formă să fac o emisiune zilnică, în direct, așa cum am făcut. Dar poate ceva înregistrat, poate ceva tip interviu probabil că mi-ar plăcea să fac” – a fost răspunsul primit de internautul care i-a adresat întrebarea Oanei Roman, potrivit click.ro.

Sursa foto: Facebook

