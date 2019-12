Oana Roman, în vârstă de 43 de ani, a anunţat în urmă cu câteva zile că se va separa de tatăl fetiţei sale, din motive pe care nu a dorit să le divulge. Ulterior, fiica cea mică a lui Petre Roman a pozat în ipostaze necaracteristice ei, în lenjerie intimă şi lipsită de inhibiţii, lucru care nu a fost pe plac tuturor prietenilor săi virtuali. Deşi mulţi dintre ei au lăudat curajul Oanei de a adopta o astfel de ţinută, unele voci au criticat decizia ei şi au folosit cuvinte dure la adresa Oanei. Din fericire, ea nu s-a lăsat descurajată şi a răspuns, printr-un mesaj la fel de acid, vorbelor răutăcioase, potrivit click.ro.

„Am făcut o ședință foto, am pus o poză! Decentă! Nu știu dacă frumoasa sau nu, dar frumosul e relativ, și subiectiv ! Si v-ați năpustit asupra mea ca șacalii, ați aruncat ură, venin, răutate, jigniri de necitit. V-ați vărsat negrul din suflete, v-ați răzbunat pe mine pentru ce stiu eu ce lipsuri afective sau materiale aveți! Ați arătat cât de mult rău poate zace într-o femeie, unele care sunt mame, bunici, soții. M-ați călcat în picioare pentru ca am curaj, pentru ca sunt asumată, pentru că nu urlu, nu țip, nu-mi pun poalele în cap, pentru că am coloana vertebrală, stau dreaptă, am cariera muncită din greu de peste 20 ani, pentru că lupt ca să fiu independentă, liberă, și în loc să faceți la fel, din neputință aruncați cu tot ce e mai rău în voi!”, a scris Oana Roman, pe pagina personală de Instagram, conform sursei citate.

