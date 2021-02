La doar o zi după divorțul la notar, Oana Roman (44 de ani) și Marius Elisei au apărut împreună și au făcut primele declarații, într-un video postat pe contul de Instagram al fiicei lui Petre Roman. Cei doi au decis să vorbească împreună despre finalul căsniciei lor în mod civilizat, la fel cum au și divorțat, notează click.ro.

„După fix șapte ani și o lună am încheiat frumos, amiabil și decent. Nu mai suntem soț și soție de ieri, (15 februarie) noi am semnat actele de divorț la notar amibil. Noi am ales să terminăm aceasta căsnicie amiabil. A fost cu suișuri și coborâșuri, nu pot să vă mint”, a declarat Oana Roman. Marius Elisei a făcut și el, cu această ocazie, primele declarații despre divorț. „Așa mi se pare și normal să se încheie o căsnicie. E bine să se termine civilizat și frumos, mai ales că atunci când închei, trebuie sa închei exact așa cum te-ai cunoscut, cum ai început acea relație. Toate au început frumos și așa trebuie să se termine pentru fiecare”, a spus Marius Elisei, potrivit sursie citate.

