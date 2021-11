Ultima lună de toamnă o găsește pe Oana Roman departe de țară, într-o destinație preferată de români, dar care în această perioadă nu e deloc aglomerată: Cipru. Vedeta a publicat poze din vacanța pe care o petrece cu soțul și cu fiica, notează click.ro.

„Resortul este pe malul mării, are 4 piscine și plajă privată. Spa, sală de sport și 4 restaurante. Noi nu am luat opțiunea all inclusive. Vremea este ideală. Cam 25-26 de grade, apa este caldă, nu este foarte aglomerat”, spune Oana, pe Instagram, potrivit sursei citate.

