Radhu, al doilea artist roman faimos in Mexic, dupa Inna, cel care canta stilul „cumbia” si colaboreaza cu celebra actrita de telenovele latino-americane, Laura Zapata, implineste astazi 30 de ani!

Primele vedete din Romania care l-au felicitat in Mexic au fost surorile Raluca si Denisa de la Bambi, publicand si fotografii cu acesta, pe contul lor personal, dar si indragita cantareata si actrita din seria „Liceeni”, Oana Sirbu.

Daca anul acesta, Radhu isi sarbatoreste ziua in Mexic, spera anul viitor sa petreaca alaturi de artisti din Romania si familie.

Radhu: „Mi-as fi dorit sa fiu acasa, cu familia si prietenii, pentru ca imi lipsesc! In rest sunt foarte fericit in Mexic! Primele vedete din Romania, care m-au felicitat au fost surorile Bambi si Oana Sirbu! Am primit intai mesaje din Romania, datorita fusului orar! Apoi actorii din Mexic, Venezuela si Argentina m-au felicitat! O sa imi serbez ziua si alaturi de presa mexicana, in cateva zile!