Cand?

28 si 29 octombrie 2017, 10:00-18:00

Unde?

Suceava– locatia salii se va transmite participantilor

Ce presupune?

Oferta Early Bird!! 350 lei – pret redus pana la 19 octombrie, ulterior costul cursului fiind de 500 lei. Avans 100 lei este obligatoriu pentru rezervarea locului.

Cum poti rezerva?

Suni la 0742.48.33.33 sau ne scrii pe office@alexaevent.ro.

CE VEI AFLA SI EXPERIMENTA in cadrul workshopului Baza EFT:

Vei primi argumentele stiintifice ale faptului ca nu genele iti controleaza viata, ci perceptiile tale asupra mediului intern si extern printr-o scurta introducere in Epigenetica – biologia perceptiei (Dr. Bruce Lipton).

Vei invata testarea kinesiologica si cum o poti aplica in viata de zi cu zi.

Modalitatile de eliminare a barierelor autoimpuse si a convingerilor limitative cu ajutorul puterii gandului si a afirmatiilor pozitive.

In completarea stiintei, natura ne aduce aminte ca ea este cea care ne guverneaza viata si vei cunoaste si intelege beneficiile remediilor florale Dr. Bach

Tehnici de baza de eliberare emotionala-EFT.

Cum a apărut EFT.

Vei afla de ce functionează EFT.

Legătura dintre meridianele energetice și emoții.

Pe ce situații, emoții, sentimente funcționeaza EFT.

Știința din spatele tehnicii.

Care sunt punctele din EFT.

Care sunt pașii de urmat în această tehnică.

Cum să aplici EFT pentru orice situație.

Vei aplica metoda EFT pe probleme specifice din viata ta.

DESPRE TRAINER

Oana Sorescu traieste cu bucurie fiecare clipa a vietii fiind perfect sanatoasa, dar asta nu inseamna ca asa a fost tot timpul. Cu ani in urma a fost diagnosticata cu cancer si i s-au dat 2 luni de trait… Aici a inceput totul. A fost momentul cautarilor, a descoperirii, a acceptarii si a intelegerii cauzelor bolii. Au urmat ani de studiu, ruga si meditatie, precum si vindecarea totala.

Momentul culminant si declansator de vindecare a fost atunci cand a inteles ca tot ceea ce se petrece in vietile noastre si, mai ales in corpurile noastre, depinde doar de noi, depinde de felul in care noi percepem realitatea, de convingerile si credintele noastre. Toate emotiile negative (nemultumirea, frica, grijile exagerate, invidia, gelozia, tristetea, neincrederea, nehotaririle) frustreaza corpul si dezvoltarea lui, creand dezechilibre energetice. Noi suntem energie pura si bolile apar in urma dezechilibrelor energetice si numai de noi depinde vindecarea si bucuria unei vieti sanatoase.

In tot acest timp, a studiat diferite domenii din medicina alternativa: medicina vibraționala, noua medicina germanica a Dr. Hamer, studiile Dr. Hulda Clark, remediile florale Dr. Bach, calatoria lui Brandon Bays, lucrarea lui Katie Byron, afirmatiile lui Louise Hay, despre Thetahealing, tehnica de vindecare inventata de Vianna Stibal, terapia cu ingeri, Doreen si Charles Virtue, tehnici de eliberare emotionala(E.F.T.), precum si studiile si lucrarile: Dr. Hulda Clark, Dr. David Hawkins, Katie Byron, Wayne Dyer, Bruce Lipton, Eckart Tolle si Louise Hay.

Pasiunea studiului a fost data in mod deosebit de metamedicina, stiinta care ne invata cum fiecare simptom si boala aduc un mesaj despre lumea noastra interioara si metodele ei practice, care ne ajuta sa evoluam, sa ne depasim conflictele, si sa rezolvam sau sa prevenim bolile fizice.

CALIFICARILE TRAINERULUI:

– Practician avansat E.F.T. (nivelul 1,2,3) cu Andrew Lewis si acreditare internationala AAMET (www.aamet.org)

– Primul Trainer EFT din Romania

– Practician Matrix Reimprinting prin E.F.T cu Karl Dawson (inventatorul tehnicii)

– Consilier pentru dezvoltare personala (acreditat de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale)

– Formator (acreditat de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale)

– Diploma de masaj bioenergetic

– Practician in Terapia cu Ingeri (Certified Angel Practitioner), certificat de Charles Virtue

– B.F.R.P (Atestat international obtinut de la Dr.Eduard Bach Centre)

Te preocupa nesiguranta zilei de maine? Ai o relatie care nu iti mai aduce fericire sau suferi dupa o despartire? Ai pe cineva drag si vrei sa-l ajuti sa se vindece? Stresul, insomnia si epuizarea te deprima? Fricile si anxietatea iti alunga bucuria de a trai clipa? Simti ca doresti altceva si nu stii ce sa faci? Doresti sa iei o decizie si nu stii cum?

Descopera. Iubeste. Traieste.

Afla cum iti redobandesti propria putere si de ce e important sa traiesti in prezent.

Descopera cum poti sa iti creezi propria viata si sa traiesti cu pasiune si entuziasm.

Intelege importanta gandurilor si cuvintelor pe care le rostesti si cum iti influenteaza viata.

Constientizeaza cat este de important sa tratezi cauzele si nu efectele bolilor si ale afectiunilor.

Sunt doar cateva dintre intrebarile si gandurile pe care le avem, dar unii poate nu stiu cum si cui sa le adreseze, altii nu cred ca se poate face ceva sau nu stiu cum s-o faca.

Oana este exemplul viu ca se poate si, in sensul acesta, ea iti va impartasi propria-i experienta din ultimii 11 ani.

Ce sunt Tehnicile de eliberare emotionala (EFT) si de ce iti pot veni in ajutor?

Tehnicile de eliberare emotionala (EFT) Tehnicile de Eliberare Emoțională (EFT) reprezinta o combinatie intre acupresura chineza si psihologia moderna, un instrument extrem de eficient de imbunatatire a vietii pe multiple nivele: mental, emotional si fizic. Sunt o nouă cale de abordare a sănătății, una dintre cele mai revolutionare descoperiri din domeniul psihologiei si medicinii din ultimul secol.

“ Cauza tuturor emoțiilor negative este existența unei întreruperi in circuitul energetic al corpului” (G. Craig). Intr-adevar, corpul uman are o natură profund electrică, informația se transmite de-a lungul nervilor prin semnale electrice date de depolarizarea din aproape în aproape a membranei neuronale. Ganditi-va ca binecunoscutele EEG si EKG se bazeaza intocmai pe înregistrarea activitatatii electrice a creierului și a inimii.

Simpla “bataie” a meridianelor cu varful degetelor insotita de folosirea unor afirmatii are un efect vindecator asupra diferitelor probleme, de la evenimente traumatice pana la o simpla durere de cap ce apare spontan.

Asocierea acestor “batai” cu afirmatii are rolul de a elibera “scurt-circuitul” – blocajul emotional – din campul bioenergetic cu scopul de a restabili echilibrul corpului si mintii.

Cand experimentezi o stare emotionala negativa, de manie, suparare sau teama, creierul intra in stare de alerta. Reactia de tip “lupta sau fugi” este o reactie tipica a creierului vechi sau reptilian, necesara omului de alta data pentru a se proteja de primejdiile de moarte. In zilele noastre, de cele mai multe ori acest mecanism este declansat nu de un factor extern, dar doar de perceptia noastra (emotie negativa, amintire, trauma, convingeri limitative).

In cazul caror afectiuni da rezultate EFT?

Dezechilibre emotionale (frica, furie, frustrare, tristete, gelozie, vinovatie, rusine, ura, dispret etc.);

Anxietate/ panica / frici / fobii (vorbit in public, inaltime, serpi, paianjeni si alte insecte, claustrofobie, dentist, ace, ascensoare, zbor, respingere, sex, apa, boala, singuratate, esec, caini etc);

Dureri fizice (cap, spate, gat, umeri, incheieturi, dinti, stomac, picioare, dureri generale etc);

Afectiuni ( migrene, probleme de vedere, alergii, psoriazis, tensiune, diabet, astm, disfunctii sexuale, problem urinare, sindrom de oboseala cronica).

Traume, abuzuri emotionale – probleme feminine, depresii – probleme pediatrice; Controlul dependentelelor alimentare (dulciuri, tigari, alcool, droguri);

Blocaje financiare;

Probleme relationale.

Ce spun oamenii de stiinta despre EFT?

Universitatea de medicina Harvard arata ca stimularea punctelor de acupunctura de pe meridianele energetice reduce activitatea amigdalei, hipocampului si a celelaltor parti ale creierului asociate cu teama. In alte cuvinte, E.F.T. opreste aceasta reactie de tip „lupta sau fugi.

Studii stiintifice demonstreaza scaderea cu 25% a nivelului de cortisol, hormon al stresului, dupa doar 20 de minute de E.F.T. Aceste date devin si mai incredibile daca consideram ca dupa 20 de minute de Psihoterapie Cognitivo-Comportamentala, tehnica de psihoterapie moderna considerata stiintific a fi cea mai eficace, nivelul de cortisol a ramas nemodificat (Dr. Dawson Church).

Care sunt avantajele practicarii EFT?

Nu implica proceduri chirurgicale Nu se folosesc ace Nu se folosesc medicamente sau substanțe chimice Nu se împinge și nu se trage de corpul uman Sunt proceduri inofensive (bateri, murmurări, rotiri de ochi). Milioane de persoane au utilizat EFT și contestațiile sunt sub 1%! Metoda EFT este usor de invatat, se poate face oriunde si adesea rezultatele sunt imediate. Ea este aplicata si lucreaza pentru oameni de toate varstele.

