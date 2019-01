Oana Zăvoranu se pregătește intens pentru emisiunea pe care o va modera pe canalul personal de pe Youtube. Vedeta a declarat că motivul pentru care ea își dorește să realizeze acest lucru este faptul că simte că trebuie să se facă dreptate în showbiz-ul românesc, notează click.ro.

Deși nu vizează pe nimeni anume în emisiunea de pe Youtube, Oana Zăvoranu vrea să ofere informații cu privire la toate vedetele din România. „Nu e vorba că am ceva cu cineva, deși logic că am și eu simpatiile și antipatiile mele, pe care nu mi le voi ascunde, dar nu sunt legată ombilical de această lume a showbiz-ului, nu am prietenii cu nimeni, pentru că în showbiz nu există prietenii, există numai mâncătorie și rivalitate, dar ei/ele, se prefac să dea bine la cameră că sunt prietene/prieteni. Eu am amiciții”, a scris Oana pe Instagram, conform sursei citate.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/oana-zavoranu-declara-razboi-vedetelor-emisiunea-personala-am-si-eu-antipatiile