Oana Zăvoranu este recunoscută pentru replicile sale acide şi pentru faptul că nu menanjează niciodată nicio vedetă sau persoană publică din România. Nu a scăpat de „gura” Oanei nici Adela Popescu, care a fost luată în colimator pentru că publică clipuri în care vorbeşte despre scutece, scrie click.ro.

„Şi acum vine şi „celebra” care tot plătită e… „doar” ca să vorbească de caca însă… Stai că vă şi arată. Na… acu fiecare cu ce poate şi ce i de oferă. DA MOCA SĂ FIE!!! Adeluţo, da’ aparatu’ ăla de muls lapte pe care îl forjai de ce nu îl mai arăţi mămicilor? … a… am înţeles, nu mai eşti plătită pentru ălă şi te „preocupi” doar dacă e pe caşcaval. Vedeţi? Ea e plătită să vorbească de caca.. că poate mămicile nu ştiau că ăştia micii fac şi caca. Uite bucuria, mă, da’ acu’ aveţi un buzunărel aici. Hai, poftă bună, nebunele „fierte” pe instagram şi coduri şi aronduri de la „dive”. Vezi că ai uitat să pui PARTENERIAT PLĂTIT, deşi toată lumea ştie că iei şi bani, măi „vedeto”. Auziţi, când o vedeţi pe „distinsa” pe undeva că se rupe în figuri, s-o întrebaţi dacă are cacandanaua în geanta „vuitton”. Dacă nu are ea, siguuuur are Răducuuuu”, a scris Oana Zăvoranu, pe Instagram, potrivit sursei citate.

