Un copil e tot ce îi lipseşte Oanei Zăvoranu, dar vedeta e pe cale să schimbe acest lucru. Bruneta este pregătită să devină mamă, chiar dacă nu vrea să poarte în pântece bebeluşul. Vedeta a anunţat că îşi caută o mamă surogat care să aducă pe lume pruncul în locul ei. Pentru tot efortul ei, femeia ar urma să primească prin contract fabuloasa sumă de 100.000 de euro, informează click.ro.

„De ce vorbim de adopţie? Care e adopţia? Este ovulul meu! De ce îmi spun mie oamenii că nu am voie să fac un copil pe această cale? Eu am să fac un contract cu individa. Să depăşim durerile facerii, totuşi. Îmi iau nişte obligaţi faţă de mama purtătoare şi faţă de copilul meu. Sunt capabilă să-i ofer afecţiune, pentru că eu sunt un om foarte sensibil. Cum să îmi adopt? Îmi e frică când văd femei gravide, deoarece sunt atât de fragile. Chiar credeţi că Kim Kardashian a născut? Totul este show! Sunt gata să dau şi 100.000 de euro”, a spus Oana Zăvoranu la Antena 1, potrivit sursei citate.

