Evenimentele prilejuite de aniversarea a 630 de ani de atestare documentară a orașului Suceava au debutat, sâmbătă la Cetatea Scaun a Sucevei. Manifestările au avut loc în prezența a numeroase oficialități și personalități, atât din județul Suceava, cât și din Ucraina și Republica Moldova.

Gazda manifestărilor a fost primarul Sucevei, Ion Lungu, lângă care s-au aflat președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, prefectul Mirela Adomnicăi, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, ÎPS Pimen, directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu, parlamentarii Ioan Balan, Angelica Fădor, Virginel Iordache, Andi Grosaru, precum și primarii din Cernăuți (Ucraina), Soroca (Republica Moldova), o delegație din partea primăriei orașului Sosnowiec din Polonia, foștii primari ai Sucevei, Filaret Poenaru respectiv Gheorghe Toma, precum și numeroși invitați.

Evenimentul, organizat în Sala Voievozilor din Cetatea de Scaun a Sucevei, a început cu citirea documentului de atestare documentară a Sucevei, Scrisoarea Principelui Moldav Petru I Mușat adresată regelui Poloniei, Vladislav II Jagello, în care este menționat marele împrumut financiar de „trei mii de ruble de argint frâncesc”. Documentul a fost emis în Cetatea de Scaun a Suceveim cu data de 10 februarie 1388. În debutul evenimentului, directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu, a făcut un scurt istoric al Cetății de Scaun a Sucevei.

Lungu: ” Este bine să sărbătorim an de an în ziua de 10 februarie, ziua orașului”

În discursul său, primarul Sucevei, Ion Lungu a ținut să mulțumească tuturor celor care sunt prezenți la împlinirea oficială a 630 de ani de atestare documentară de când domnitorul Petru I Mușat a mutat capitala Moldovei de la Siret la Suceava. „Acum 630 de ani s-au pus bazele Cetății de Scaun în jurul căreia s-a construit mai târziu târgul, orașul Suceava. Sigur, acel nucleu rural, datorită așezării geografice, s-a transformat într-un nucleu urban și în scurt timp a devenit un târg destul de important, un târg comercial foarte important pe drumul Cracovia-Liov-Cernăuți-Siret. Iată că de pe vremea lui Petru I Mușat, Suceava era un oraș comercial cum de altfel este și astăzi, în primul rând datorită poziției sale geografice”, a spus Ion Lungu. El a subliniat că această cetate a Sucevei a fost una măreață, având în vedere că de-a lungul timpului, domnitori importanți au condus de aici destinele Moldovei. „Perioada de glorie a cetății a fost în perioada lui Ștefan cel Mare și Sfânt, când s-a constituit aici Sfatul Domnesc, Cancelaria Domnească, Curtea Domnească, primul Sinod în catedrala Metropolitană care a fost aici la Suceava”, a mai precizat Ion Lungu.

Revenind la prezent, Ion Lungu a arătat că în momentul de față Cetatea Sucevei se prezintă „falnică și măreață”, iar acest lucru se datorează faptului că aici au fost făcute lucrări ample de restaurare printr-un proiect european promovat de Primăria Suceava și Consiliul Județean Suceava. „La fel de bine se știe că astăzi Suceava a fost declarată destinație europeană de excelență și un rol important în acest sens l-a avut tocmai Cetatea de Scaun. Un lucru foarte important care ne bucură este că an de an crește numărul turiștilor care ne vizitează orașul, iar capul de pod în politica noastră de turism pleacă de la Cetatea de Scaun. Este bine să sărbătorim an de an în ziua de 10 februarie, ziua orașului. Spunea cronicarul că de pe zidurile cetății ai toată Suceava la picioare. Este bine să sărbătorim orașul nostru, zi care practic corespunde și cu simbolul orașului, sărbătorirea Cetății de Scaun. Vă mulțumesc pentru participarea dumneavoastră. Și vreau să spun cu bucurie: La mulți ani orașul Suceava”, La mulți ani suceveni!”, a încheiat Ioan Lungu.

Flutur: ”Suntem un pilon de civilizație foarte important”

Invitat să ia cuvântul, președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a remarcat faptul că cei 630 de ani de atestare documentară demonstrează faptul că Suceava este o piatră de temelie, un pilon de civilizație foarte important pentru întreaga țară. „Vreau să-l felicit pe primarul Ion Lungu pentru această inițiativă. Suntem împreună la această inițiativă și vreau să-i mulțumesc bunului Dumnezeu că am avut onoarea, în această istorie, împreună cu alți colegi de-ai mei, în 2010, să contribuim și noi la ceea ce au lăsat înaintașii noștri. Un proiect european de 14 milioane de euro, care duce Cetatea în forma de asta. Și cum măsurăm avantajele? 200.000 de turiști în 2017 ne-au călcat pragul. Asta a însemnat renașterea orașului, a turismului, și sunt convins că în continuare vor veni mulți turiști și vom avea multe evenimente”, a spus Flutur. El consideră că Cetatea de Scaun a Sucevei este „kilometrul zero” a turismului și manifestărilor culturale din această parte a țării. Mai mult, Gheorghe Flutur a subliniat că Suceava trebuie să rămână „capitala culturală” a zonei și trebuie recunoscută în continuare. „Trebuie mereu să spunem românilor că Suceava este oraș de Scaun, oraș cetate și că merită mai mult. Să fiți mândri că sunteți suceveni, că suntem în locul sfânt al Mușatinilor. Să le respectăm memoria, faptele lor de vitejie, credința ortodoxă care a fost de nestrămutat în această zonă și să facem mai mult din respect pentru ceea ce au fost ei. La mulți ani Suceava! La mulți ani suceveni!”, a spus Flutur.

Mirela Adomnicăi: ”Cetatea de Scaun și orașul Suceava s-au influențat reciproc în cei 630 de ani”

Prefectul Mirela Adomnicăi a remarcat faptul că Cetatea de Scaun și orașul Suceava au parcurs împreună cei 630 de ani influențându-se reciproc. Mirela Adomnicăi a arătat că astăzi, 10 februarie se sărbătoresc 630 de ani de atestare a Cetății de Scaun, iar pe 18 august se sărbătoresc 630 de ani de atestare a Sucevei. „Cetatea de Scaun și Suceava au fost atestate în același an, pe vremea domniei lui Petru I Mușat. Această atestare comună a avut o semnificație deosebită de-a lungul vremii pentru că și cetatea și orașul, de atunci și până acum, au parcurs 630 de istorie comună, influențându-se reciproc. Și au avut o semnificație deosebită de-a lungul istoriei, de la târgul medieval și până în ziua de astăzi. Și când mă adresez sucevenilor, mă adresez tuturor locuitorilor acestui județ, pentru că Cetatea de Scaun este o valoare a întregului județ. În ceea ce privește Cetatea de Scaun ea a avut un rol de emblemă asupra orașului medieval”, a spus Mirela Adomnicăi.

Prefectul a amintit și de faptul că Mitropolia Moldovei a avut prima atestare documentară în urmă cu 632 de ani, iar primul sediul a fost în actuala Biserică Mirăuți. „Amintesc faptul că prima atestare a fost a Mitropoliei Moldovei, acum 632 de ani. De aceea, cu toții, și autorități și orice factori decizionali, avem obligația să nu uităm că primul sediu al Catedralei Metropoliei Moldovei a fost în Biserica Mirăuți. Eu personal m-am implicat într-un demers în ceea ce privește susținerea bisericii și am convingerea că toți cei care au puterea înțeleg necesitatea de a pune în valoare și această biserică, fost sediu al Mitropoliei Moldovei”, a declarat Mirela Adomnicăi.

ÎPS Pimen: „Să fim una în simțiri pentru binele poporului”

În cuvântul său, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, ÎPS Pimen, a spus că acest moment este unul sfânt, „pe care îl împărtășim în amintirile trecutului”. „Așa cum spunea Mihai Eminescu, să ne împărtășim din aceste amintiri ale trecutului, așa cum ne împărtășim cu sângele Mântuitorului Hristos”, a spus ÎPS Pimen. Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților a citat apoi tot din Mihai Eminescu, spunând că „simțul istoric, patriotismul înseamnă iubirea trecutului”. Nu în ultimul rând, ÎPS Pimen i-a îndemnat pe toți cei prezenți „să fim una în simțiri pentru binele poporului”.

Senatorul Virginel Iordache i-a îndemnat pe toți să pună umărul la dezvoltarea Sucevei

Senatorul Virginel Ionache a focut un apel la toți cei prezenți să contribuie împreună la dezvoltarea Sucevei. Virginel Iordache a spus că vrea să vorbească mai puțin despre trecut și mai mult despre viitor. „Vorbim întotdeauna despre ce au făcut cei de dinaintea noastră. Aducem cuvinte frumoase strămoșilor noștri și cred că ar trebui să ne uităm ce facem noi. Suceava are nevoie de o dezvoltare continuă. Suceava trebuie să se dezvolte folosind ca și pilon principal Universitatea Ștefan cel Mare. La Suceava trebuie să fie un învățământ puternic, de calitate, pentru că și citez un mare om al acestei țări, așa cum avem educația așa vom avea și poporul. Parafrazându-l pe Ștefan cel Mare, din Apus de Soare, vreau să spun doar că Suceava nu este a noastră, nu este a strămoșilor noștri, ci este a celor care vor urma după noi. Haideți împreună să creăm climatul unei dezvoltări armonioase a acestui oraș, a acestui județ, să nu ne mai împotmolim în noroiul acesta care la un moment dat nu face bine nimănui”, a spus Iordache.

Ioan Balan: ”Mă bucur că fac parte din acea echipă care a hotărât să pună piatră peste piatră pentru ca despre acest edificiu să se poată vorbi și peste 630 de ani”

Deputatul Ioan Balan a vorbit în discursul său despre importanța lucrărilor de reabilitare a Cetății de Scaun a Sucevei, care vor face ca acest edificiu să mai reziste încă 630 de ani. „Suntem astăzi aici într-un obiectiv turistic, spunem noi, inima noastră. Suceava, Cetatea Sucevei ne reprezintă și este un reper. Reper al continuității noastre istorice. Și l-am auzit pe directorul muzeului spunând că în urmă cu mulți ani s-a dat liber la folosirea pietrei pentru construcții civile. Mă bucur că fac parte din acea echipă care a hotărât să pună piatră peste piatră pentru ca despre acest edificiu să se poată vorbi și peste 630 de ani. Și dacă noi astăzi nu știm exact numele celui care a spus că e liber la luat piatră din zidurile cetății, cu siguranță știm numele celor care au hotărât să pună piatră peste piatră”, a spus Ioan Balan. El i-a îndemnat pe suceveni ca pe parcursul întregului an să fie mândri că sunt locuitori ai acestui oraș.