Obiectivul grupării de handbal CSU Suceava îl reprezintă rămânerea în Liga Națională și formarea unei echipe de valoare. Declarația a fost făcută, la Radio Top, de coordonatorul tehnic al secției de handbal a Clubului Sportiv Universitar, profesorul Petru Ghervan. Pe 3 și 4 februarie, formația locală are programate două partide de campionat la Sfântu Gheorghe, cu Steaua și cu CSM Făgăraș. Profesorul Ghervan a afirmat: „Meciul cu Steaua e unul la care am făcut egal în tur, 24-24. Meciul cu Făgăraș, în schimb, a fost pierdut în tur la 3 goluri diferență și nu ne avantajează deloc. Acum, Făgărașul are echipa ușor subțiată prin plecarea unor străini, dar Făgărașul este o echipă ambițioasă și existența ei depinde de menținerea în Liga Națională. Va fi complicat. Noi suntem o echipă făcută în vara trecută, cu jucători care au acceptat să vină la o formație nepromovată atunci în Liga Națională la acea vreme, în iunie-iulie. Jucătorii pe care i-am adus au calități bune sau mai puțin bune. CSU nu este o echipă strălucitoare, dar este o echipă muncitoare, care-și dorește rămânerea în Liga Națională. Asta e clar. De această condiție, rămânerea în Liga Națională depinde construirea unei echipe competitive”. La ora actuală, CSU Suceava ocupă locul 12 din 15 clasament, cu 14 puncte. Steaua e pe 6, cu 21 de puncte, iar CSM Făgăraș pe 11 cu 15 puncte.