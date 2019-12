Prima emisiune de obligațiuni corporative a Autonom Services S.A., cel mai important jucător independent de pe piețele de leasing operațional și rent-a-car din România, a fost admisă la tranzacționare începând cu data de 4 decembrie 2019, pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București (BVB). Obligațiunile, tranzacționate sub simbolul AUT24E, au o valoare nominală de 1.000 euro, scadența de cinci ani și o dobândă fixă de 4,45%, p.a., plătibilă anual.

În valoare totală de 20 de milioane de euro, instrumentele cu venit fix emise de Autonom Services reprezintă cea mai emblematică emisiune de obligațiuni corporative din istora BVB, realizată de o companie antreprenorială din România. Emisiunea de obligațiuni a fost suprasubscrisă, având o structură echilibrată a subscriitorilor, unde se regăsesc atât persoane fizice, cât și investitori instituționali precum: Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, fonduri deschise de investiții, bănci, societăți de investiții financiare, societăți de asigurări. Acest lucru demonstrează faptul că există interes din partea investitorilor locali pentru alternative de plasament în titluri de calitate listate la bursa din București.

„Succesul Autonom se bazează pe mulțumirea clienților și pe evoluția constantă a angajaților noștri. Profitabilitatea, creșterea afacerilor și stabilitatea financiară sunt rezultatele firești ale respectării acestor două valori cheie. Astăzi, adăugăm încă un pilon important afacerii noastre, și anume îndeplinirea unor standarde înalte de guvernanță corporativă, specifice calității de emitent pe piața de capital. Mulțumim noilor noștri investitori și așteptăm cu nerăbdare să scriem încă un capitol din istoria Autonom, de data aceasta pe Bursa de Valori București”, a declarat Marius Ștefan, co-acționar și fondator al grupului Autonom International, din care face parte Autonom Services.

În 2017, Autonom Services a fost nominalizată între cele 15 companii finaliste ale primei ediții a proiectului „Made in Romania”, organizat de BVB. Ca urmare, societatea a ajuns astăzi să acceseze efectiv finanțare prin intermediul pieței locale de capital, ceea ce poate reprezenta o încurajare și pentru alți antreprenori din România să facă acest pas.

„Credem cu adevărat că piața de capital din România oferă oportunități extraordinare de finanțare pentru companiile locale care se bazează pe modele de afaceri valoroase și transparente. Am fost încântați să vedem că obligațiunile Autonom Services au trezit interesul investitorilor locali și internaționali. Sperăm că obligațiunile emise de Autonom Services vor beneficia de lichiditate rezonabilă pe piață în condițiile unui randament satisfăcător ce poate fi accesat de investitori”, a declarat la rândul său Dan Ștefan, co-acționar al grupului Autonom International.

Capitalul atras atrase în urma emisiunii de obligațiuni vor servi scopurilor generale de finanțare ale afacerii Autonom Services, care a crescut într-un ritm accelerat în ultimii ani, fapt reflectat de expansiunea flotei de autovehicule. Unul dintre obiectivele specifice ale companiei prin realizarea acestei emisiuni de obligațiuni, a constat în creșterea maturității medii a finanțărilor atrase.

”Listarea obligațiunilor Autonom Services ne bucură din două motive, primul pentru că este vorba despre cea mai mare emisiune de obligațiuni derulată de o companie antreprenorială românească la Bursa de Valori București și al doilea pentru că este o confirmare a eficienței programului Made in Romania derulat de BVB pentru antreprenorii români, Autonom fiind una dintre primele companii câștigătoare ale programului. Această rundă de finanțare este o dovadă în plus că bursa este o platformă de finanțare eficientă pentru orice companie cu planuri serioase de dezvoltare, în contextul în care investitorii aleg cu atenție business-urile cu perspective în care să investească. Putem spune că anul 2019 a stat sub semnul obligațiunilor, uitându-ne la cele 14 emisiuni de obligațiuni care s-au listat în acest an la BVB și ne dorim ca acest trend să continue”, a declarat Adrian Tănase, Director General, Bursa de Valori București.

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a fost unul dintre investitorii importanți în plasamentul privat, investind 4,5 milioane de euro în obligațiuni emise de Autonom Services. Datorită strategiei de afaceri, capacităților de inovare și a managementului performant, Autonom este singura companie din România selectată de BERD în cadrul Programului Blue Ribbon.

“Colaborarea dintre BERD și Autonom datează din 2015 când am oferit servicii de consultanță către ceea ce era la acel moment o companie mult mai mică, dar ambițioasă, de închirieri de mașini. Cu suport din partea BERD, Autonom s-a extins în Ungaria și în Serbia. Doi ani mai târziu, încurajată de creșterea companiei și transformarea acesteia într-un furnizor de mobilitate de top din România, cu subsidiare în străinătate, BERD a furnizat o facilitate de credit de 5 milioane de euro pentru a susține în continuare trendul de creștere a companiei. Astăzi, când partenerul nostru accesează pentru prima dată piața de capital ca o alternativă la finanțări bancare directe, suntem mândri să devenim un investitor în prima emisiune de bonduri a Autonom. Suntem privilegiați că le-am fost alături în această călătorie și suntem convinși că acesta este doar începutul” a declarat Mihaela Mihăilescu, Associate Director, Senior Banker, BERD.

Autonom Services a evoluat de la un start-up ce a luat naștere la Piatra Neamț în 2006 în zona serviciilor rent-a-car pentru persoanele fizice, la un jucător național proeminent în piața serviciilor de mobilitate. Din 2011, compania a început să ofere servicii de leasing operațional, ce au devenit progresiv principalul catalizator de creștere al veniturilor, fiind în prezent principalul segment de afaceri. Autonom Services a achiziționat, în iunie 2018, BT Operational Leasing (BTOL), subsidiara de leasing operațional a Băncii Transilvania. Veniturile din exploatare consolidate conform IFRS pentru Autonom Services în 2018 au fost de 251,3 milioane lei, în timp ce în primul semestru din 2019, acestea s-au situat la 178,7 milioane lei. La nivelul primului semestru din 2019, veniturile din leasing operațional au fost de 79,7 milioane lei iar cele aferente serviciilor rent-a-car au atins 29,7 milioane lei. De asemenea, profitul înainte de taxe, depreciere si amortizări (EBITDA) în primul semestru din 2019 a fost de 71 milioane lei, iar profitul net consolidat de 15,7 milioane lei.

Plasamentul privat a fost intermediat de BRD Groupe Societe Generale, în calitate de Coordonator unic al tranzacției, și de BT Capital Partners, divizia de investment banking și piețe de capital a Grupului Financiar Banca Transilvania, în calitate de Manager. Asistența juridică a fost acordată de casa de avocatură RTPR Allen & Overy, iar Ernst & Young Assurance Services S.R.L a furnizat serviciile de audit financiar.

“Dimensiunea finanțării și structura diversificată a subscriitorilor în cadrul plasamentului privat plasează tranzacția de finanțare a Autonom Services ca fiind cel mai reprezentativ exercițiu de finanțare al unei afaceri antreprenoriale românești din istoria BVB. Suntem mândri că am putut propune o afacere de asemenea anvergură și calitate pentru investitorii activi la bursa locală și încurajăm antreprenorii români să aibă încredere în valențele de finanțare și avantajele accesării bursei pentru potențarea afacerilor lor, atrăgând parteneri din rândul investitorilor instituționali și al investitorilor de retail sofisticați” a declarat Irina Neacșu, Directorul Direcției Corporate Finance, BRD Groupe Societe Generale.

„Mulțumim Grupului Autonom International pentru încrederea acordată și suntem încântați să fim unul din partenerii lor la listarea primei lor emisiuni de obligațiuni pe piața de capital din România. Ne bucură că din ce în ce mai mulți antreprenori români care au făcut parte și din programul Made în România, privesc bursa ca o sursă potențială de finanțare pentru îndeplinirea planurilor lor de dezvoltare”, a menționat Daniela Secară, CEO al BT Capital Partners.

“Piața de capital oferă o multitudine de opțiuni pentru companiile din România atât pentru atragerea unor surse de finanțare puțin exploatate până la acest moment, dar și pentru un exit bun. Autonom Services a ales piața de capital ca mijloc de finanțare a afacerii și s-a dovedit a fi o alegere buna. Este un semnal îmbucurător și pentru alți antreprenori și un îndemn de a explora oportunitățile pentru că, după cum vedem, chiar se poate” a menționat Mihai Ristici, Partener, RTPR Allen & Overy.

“A fost un mare privilegiu să asistăm Autonom într-un moment important în evoluția companiei, emiterea și listarea de obligațiuni la BVB. Aceasta poate fi una dintre cele mai bune căi către finanțarea creșterii pentru companiile cu o dezvoltare rapidă care doresc să atragă capital” a declarat Alina Dimitriu, Partener, EY.

