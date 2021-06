Nasdaq (NDAQ) anunță că obligațiunile emise de ELKO Group (ELKO Grupa AS), companie din Letonia ce activează în zona de distribuție de produse, soluții IT și electronice de consum, au fost admise la tranzacționare pe piața de obligațiuni Nasdaq Baltic First North de către Nasdaq Riga începând cu 14 iunie 2021.

Volumul emisiunii de obligațiuni este de 20 de milioane EUR. Obligațiunile au un randament nominal de 6% și o scadență de 5 ani. Valoarea nominală a unei obligațiuni este de 1.000 EUR.

Această emisiune de obligațiuni este cea mai mare pentru grupul ELKO. Peste 80 de investitori din statele baltice, Germania și Malta au subscris – inclusiv bănci, fonduri de pensii, fonduri de investiții, companii de asigurări și investitori privați. Altum Capital Fund, pentru care aceasta a fost prima investiție, a participat, de asemenea, ca investitor la tranzacție.

„Cererea pentru IT și electronice de larg consum a crescut rapid ca urmare a pandemiei, iar ELKO a încheiat anul trecut cu indicatori financiari record. Emisiunea de obligațiuni ne-a oferit capitalul rulant pentru a răspunde în mod adecvat cererii pieței, simultan cu gestionarea situației induse de problemele din lanțul de aprovizionare și de creștere a costurilor logistice”, spune Svens Dinsdorfs, CEO al ELKO Group. „Suntem mulțumiți de succesul acestei emisiuni de obligațiuni. A arătat că există un volum mare de capital privat în regiune și că fondurile sunt gata să investească în companii stabile, cu perspective de creștere. Interesul pentru obligațiuni în vederea diversificării structurii de finanțare a crescut în mod meritat. Este o alternativă excelentă la produsele de finanțare bancară”, adaugă Dinsdorfs.

„ELKO și-a început povestea de creștere la bursă în 2008. Cu această nouă listare de obligațiuni, ELKO demonstrează că și în timpul unei pandemii, companiile pot atrage investiții. Sper că acest exemplu va inspira alte companii letone să folosească piața de capital baltică pentru a-și accelera dezvoltarea, a-și spori competitivitatea și a promova capacitatea lor de export”, spune Daiga Auziņa-Melalksne, CEO al Nasdaq Riga și Head of the Nasdaq Baltic Market.

Emisiunea de obligațiuni ELKO a fost administrată de compania financiară și de investiții Callidus Capital (în calitate de consultant financiar) împreună cu Signet Bank (în calitate de organizator al emisiunii).

Signet Bank este consilier certificat (Certified Adviser) pentru ELKO pe piața Nasdaq Baltic First North. First North este o piață de tranzacționare multilaterală (MTF – Multilateral Trading Facility) adaptată pentru a sprijini companiile ambițioase aflate în proces de creștere care doresc să strângă capital și să obțină vizibilitatea și credibilitatea unei companii publice.