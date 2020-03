QUALITANCE, companie internațională de inovație, tehnologie și inteligență artificială, fondată în România, listează, începând cu data de 31 martie, obligațiuni pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare al Bursei de Valori București (BVB), sub simbolul de tranzacționare Q22E.

Tranzacționarea vine după încheierea anticipată a plasamentului privat prin care compania a atras o finanțare de 1,5 milioane euro (suma țintă stabilită), ofertă depășită din prima zi, cu o suprasubscriere de 60%. Interesul ridicat pe care investitorii, 58 persoane fizice și 1 persoană juridică, l-au manifestat pentru emisiunea din luna decembrie a anului trecut confirmă și susține strategia de creștere accelerată a companiei.

„Încheiem primul trimestru în forță, după o prioritizare maximă a investițiilor pe zona de dezvoltare a structurii actuale, în special a celei internaționale recent create, care ne-a adus deja primele rezultate în business, prin semnarea unor contracte importante cu companii Fortune 500 – precum News Corp, Ford și Johnson & Johnson – care la nivelul anului 2019 au însemnat 20% din cifra înregistrată. Continuăm strategia de creștere a echipei și a competențelor, de dezvoltare a propriilor platforme de tehnologie, de consolidare a prezenței globale prin entități noi sau achiziții. În 2020, ne concentrăm să extindem portofoliul cu noi clienți, mai cu seamă din sectorul financiar, oil & gas și energetic, și să punem în valoare modelul de business care ne definește cel mai bine – Business 5.0 – prin care construim și scalăm business-uri digitale, axându-ne atât pe dezvoltare accelerată de soluții digitale, cât și pe strategii de inovație, product design, marketing și user experience. Totodată, în această perioadă dificilă la nivel uman, social și economic, ne propunem să susținem o serie de inițiative în sprijinul comunității și să le oferim stabilitate și rezolvări digitale rapide tuturor clienților și partenerilor noștri”, declară Radu Constantinescu, co-fondator și managing partner QUALITANCE.

În cadrul plasamentului privat din luna decembrie 2019, QUALITANCE a oferit spre vânzare obligațiuni cu o valoare nominală de

500 euro, acestea având o scadență de 3 ani și o dobândă fixă de 5% pe an, plătibilă semestrial, cu posibilitatea de rambursare anticipată. Oferta, realizată exclusiv prin Tradeville, lider de piață în tranzacționarea online la bursă, a reprezentat o inovație la nivelul plasamentelor private de obligațiuni corporative din România, fiind prima desfășurată prin sistemul BVB în care s-a folosit un sistem de tip „licitație olandeză”, prin care s-a determinat nivelul optim al ratei dobânzii, pentru a balansa interesul investitorilor și emitentului.

„Runda de finanțare derulată de QUALITANCE prin emisiunea de obligațiuni ne bucură din mai multe motive. În primul rând, pentru că este o dovadă în plus că piața de capital este un mecanism fiabil de finanțare a companiilor cu perspective serioase de dezvoltare, în al doilea rând, pentru că este vorba despre un dezvoltator român de software și, nu în ultimul rând, pentru că este una dintre companiile finaliste alte programului Made in Romania, derulat de BVB pentru promovarea și susținerea dezvoltării companiilor antreprenoriale românești. Suntem convinși că exemplul QUALITANCE și al celorlalte companii de IT listate pe piața AeRO vor fi urmate și de alte companii din domeniul tehnologiei care sunt în căutarea finanțării pentru dezvoltare”, a declarat Radu Hanga, Președintele Consiliului de Administrație al BVB.

„Plasamentul de succes Q22E a fost un final foarte frumos pentru 2019, an în care 1 din 3 plasamente private realizate în România a fost intermediat de Tradeville. Nu doar că am lucrat cu o companie extraordinară, cu o echipă minunată, dar am și încheiat plasamentul într-un termen foarte scurt raportat la semnarea contractului și am introdus o inovație pentru piața noastră, respectiv oferta de tip licitație pentru obligațiunile corporative. Chiar dacă acum trecem cu toții prin momente grele, cu o mare încărcătură emoțională, sper că această reușită să ne inspire pe toți atunci când ne vom putea întoarce din nou la o viață normală”, declară Ovidiu-George Dumitrescu, director general adjunct și coordonator al diviziei de finanțări corporative a Tradeville.

QUALITANCE a primit din partea Bursei de Valori București premiul “Made in Romania” (ediția a doua), fiind considerată a fi una dintre companiile care vor contribui la creșterea economiei naționale. În perioada 2016-2018, compania a înregistrat creșteri anuale de peste 35%. 2019 a fost un an de așezare a business-ului, compania înregistrând o cifră de afaceri de 11 milioane euro și reluând procesul de extindere internațională, prin deschiderea subsidiarelor de la New York și Londra și consolidarea biroului din Sydney.

Despre QUALITANCE

QUALITANCE este o companie internațională de tehnologie și inovație care creează produse și business-uri digitale pentru organizații globale și startup-uri. QUALITANCE folosește experience design, rapid prototyping și tehnologii emergente precum AI și Machine Learning pentru a crea produse și servicii digitale inovatoare și pentru a ajuta organizații mari să facă pasul către economia digitală hiper scalabilă a secolului 21.

Compania a fost înființată în 2007 și are aproximativ 200 de angajați în birourile din București, San Francisco, New York, Londra și Sydney. Printre clienții QUALITANCE se numără brand-uri precum Ford, Virgin, IKEA, Deutsche Telekom, Johnson & Johnson sau News Corp.

QUALITANCE a fost desemnată de către Financial Times 1000, Deloitte Technology Fast 50 Central Europe și Inc.5000 Europe drept una dintre companiile de tehnologie cu cea mai rapidă creștere a veniturilor. În 2017, QUALITANCE a primit titlul de Compania Anului din partea Asociației Patronală a Industriei de Software și Servicii (ANIS).

www.qualitance.com

Despre BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Bursa de Valori București este puntea de legătură între companiile în căutarea finanțării pentru planurile de dezvoltare și investitorii care dispun de capitalul necesar companiilor. BVB oferă un mecanism de finantare complementar celui bancar atât companiilor mature, cât și start-up-urilor și IMM-urilor. Numai în 2019, la Bursa de Valori București au fost listate emisiuni de acțiuni și obligațiuni în valoare cumulată de peste 1 miliard de euro, rundele de finanțare având valori între câteva sute de mii de euro, zeci de milioane de euro și chiar sute de milioane de euro.

Prin programul său Made in Romania, BVB vine alături de antreprenorii români în pregătirea pentru atragerea de finanțări și orice companie din România, cu creștere ambițioasă și planuri de dezvoltare, ar trebui să ia în considerare listarea la Bursa de Valori Bucuresti ca o modalitate de îmbunătățire a profilului său. Bursa de Valori București este o companie listată pe propria piață din 2010. Pentru mai multe informații vizitați www.bvb.ro.

Despre S.S.I.F. Tradeville

Tradeville este un broker cu vechime de 25 de ani pe piața de capital din România și le oferă clienților de retail acces facil și rapid la bursa românească și marile burse internaționale, prin aplicații de tranzacționare facile și moderne, disponibile pentru toate dispozitivele (computer, tabletă, telefoane inteligente). BVB a premiat Tradeville cu titlul de „Cel mai activ broker de retail în 2018”.