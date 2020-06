Obligațiunile corporative emise de Agroland Business System (AGR25), societatea care operează lanțul de magazine agricole Agroland, intră marți, 16 iunie, la tranzacționare pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare (SMT) al Bursei de Valori București (BVB).

Astfel, Agroland este prima rețea de magazine agricole care face pasul pe piața de capital din România. Societatea a derulat în perioada 3 – 5 martie un plasament privat de obligațiuni prin care a atras 8,08 milioane lei. Obligațiunile au o maturitate de 5 ani și o dobândă fixă de 9% pe an, plătibilă semestrial.

”Agricultura este unul dintre cele mai importante sectoare ale economiei românești, fapt dovedit și de construcția PIB-ului pe 2019, în care agricultura a reprezentat 4,1% din PIB-ul României, adică 10 miliarde euro. Ne bucurăm să vedem companii precum Agroland că vin pe piața de capital pentru a atrage finanțarea necesară pentru dezvoltare și adaptarea la noile cerințe ale pieței. Runda de finanțare derulată cu succes de Agroland, chiar la începutul lunii martie, când pe piețele de capital începeau să se simtă primele semne de tensiune, dovedește că investitorii sunt dispuși să investească întodeauna când identifică o oportunitate. Aceasta dovedește, totodată, că Bursa de Valori București este un pilon esențial pentru accesarea capitalului necesar dezvoltării companiilor și, implicit, a economiei locale”, a declarat Radu Hanga, președintele Consiliului de Administrație al BVB.

Agroland va utiliza capitalul atras pentru finanțarea dezvoltării magazinelor de format nou, modernizate, cu suprafețe de 400 mp. Acest nou tip de magazine are ca scop satisfacerea atât a nevoilor clienților tradiționali, cât și a unui nou segment de clienți, cu venituri peste medie și având hobby-uri precum grădinăritul, creșterea animalelor de companie sau de expoziție/fermă.

”Doresc să mulțumesc investitorilor pentru încredere și să îi asigur că au luat o decizie inspirată investind în Agroland. În aceste vremuri instabile, modelul de business al Agroland prosperă. Veți vedea deja în raportările pentru primele 6 luni din 2020 rezultate excelente, pe care sperăm să le replicăm și în următoarele semestere”, a afirmat Horia Cardoș, fondatorul și administratorul Agroland.

În cadrul plasamentului privat derulat de Agroland au fost emise 80.803 obligațiuni, care au fost cumpărate de 88 de investitori, dintre care 87 de investitori de retail și un investitor institutional. Dintre cei 87 de investitori de retail, 86 sunt persoane fizice și un investitor este persoană juridică română.

Plasamentul privat și admiterea la tranzacționare a obligațiunilor au fost asistate de Tradeville, în calitate de Consultant Autorizat.

”Listarea obligațiunilor Agroland demonstrează încă o dată că și în România bursa este o soluție pentru finanțarea economiei naționale. Și nu doar pentru companiile de nișă (ex. IT sau finanțe), ci pentru orice tip de firmă care are cel puțin aceste 3 lucruri: un istoric pozitiv, o organizare bună și o viziune de dezvoltare solidă. În acest sens, suntem mândri că Tradeville este parte dintr-un număr tot mai mare de astfel de proiecte și ne bucură să vedem un interes în creștere pentru finanțarea la bursă. Sper ca optimismul să fie factorul dominant în continuare și să avem ocazia să aducem față în față cu investitorii potriviți cât mai multe companii de succes”, a spus Ovidiu-George Dumitrescu, director general adjunct și coordonator al diviziei de finanțări corporative a Tradeville.

Rețeaua de magazine agricole acoperă segmentele “Ferma”, “Pet Care” și “Gardening“, iar de curând a intrat și pe segmentul de fitofarmacii. Totodată, Agroland este cel mai mare furnizor din domeniu de pui de o zi. Vânzările de furaje și pui au cele mai mari ponderi în vânzările Agroland, de 34,08% și, respectiv, de 23,49%, potrivit datelor pentru anul 2019. În același timp, câștigă teren de la an la an segmentul de „Pet Care”, care în anul 2019 a ajuns la 12,36% din venituri. În această etapă, Agroland evoluează de la magazine tradiționale cu suprafețe cuprinse între 50-100 mp către magazine specifice retailului modern cu suprafețe de 400 -500 mp.

Înființată în anul 2009, societatea operează în prezent o rețea extinsă de magazine la nivel național, acoperind 28 de județe din Romania. La finalul lunii februarie, Agroland deținea 247 de magazine, dintre care 57 operate direct și 190 de magazine aparținând francizaților. Societatea este prezentă și în segmentul de comerț on-line, unde sunt estimate vânzări de 400.000 de euro în acest an.

Agroland estimează că în cele 28 de județe în care este prezentă, pentru orașele mici și zonele rurale, deține o cotă de piață de aproximativ 30%.

Agroland Business Systems a încheiat anul 2019 cu o cifră de afaceri de 133,6 milioane lei, un profit operațional de aproape 3,8 milioane lei și un profit net de 2,4 milioane lei. Societatea estimează că cifra de afaceri va consemna un ritm ascendent în următorii cinci ani, astfel că în 2025, anul în care obligațiunile vor ajunge la scandență, cifra de afaceri va fi de 222,6 milioane lei.

În acționariatul Agroland Business System se regăsesc fondatorul și administratorul unic al societății, Horia Cardoș, cu 90% din acțiuni, și Ștefan Martin, cu un pachet de 10%.

Despre Bursa de Valori București

Rolul principal al bursei de valori este să faciliteze fluxul de bani dinspre investitori, cei care au capitalul, către antreprenorii care au nevoie de capital pentru dezvoltare. Beneficiile unei companii listate sunt totuși mult mai sofisticate decât doar accesul la capital, deoarece, odată listate, companiile beneficiază simultan de îmbunătățirea profilului lor, publicitate gratuită și constantă, îmbunătățirea guvernanței corporative, vizibilitate crescută în ochii clienților, partenerilor de afaceri, precum și a comunității în sine. Bursa de Valori Bucuresti oferă o alternativă de finanțare atât companiilor mature, care pot atrage capital pe Piața Principală, precum și start-up-urilor și IMM-urilor pentru care a fost creat Sistemul Multilateral de Tranzacționare cunoscut mai mult ca piața AeRO. Pe ambele piețe pot fi emise acțiuni și obligațiuni.

Despre Tradeville

Tradeville este un broker cu vechime de 25 de ani pe piața de capital din România și oferă clienților de retail acces facil și rapid la bursa românească și marile burse internaționale, prin aplicații de tranzacționare facile și moderne, disponibile pentru toate dispozitivele (computer, tabletă, telefoane inteligente). La Tradeville deschiderea conturilor de tranzacționare este 100% online, clienții putând investi de pe orice device, inclusiv de pe telefoane inteligente. Mai mult, Tradeville a fost în 2019 lider în Romania după numărul de operațiuni de finanțare a companiilor de tip IMM prin intermediul emisiunilor de acțiuni și obligațiuni. Tot în 2019, Bursa de Valori București a premiat Tradeville cu titlul de „Cel mai activ Broker de Retail”