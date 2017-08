Între 5 și 7 septembrie, reprezentanți ai consiliilor județene din regiunea de Nord-Est vor participa la Forumul Economic organizat în Polonia, la Krynica. Președintele Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, Gheorghe Flutur, a declarat că evenimentul este unul extrem de important și va cuprinde 150 de mese rotunde și cinci sesiuni de comunicare. El a adăugat că va aborda trei teme legate de județul Suceava, și anume, dezvoltarea infrastructurii de transport și a turismului, și Clusterul Regional Inovativ de Bioeconomie Suceava-Botoșani.

Gheorghe Flutur a explicat că o primă temă pe care o va prezenta la Forumul Economic de la Krynica este cea legată de importanța dezvoltării infrastructurii rutiere, în special construcția unei autostrăzi sau a unui drum expres care să lege nordul de sudul Europei. „Vreau ca și de acolo, din Polonia, să subliniez din nou nevoia unei autostrăzi sau a unui drum expres Nord-Sud, care să lege Suceava de București, dar de Cernăuți și mai departe spre Liov și Varșovia. O altă prioritate este construcția coridorului care să lege Ardealul de Moldova, acea autostrada mult așteptată, dar și un posibil coridor care să lege Satu Mare de Suceava, și care să meargă spre Iași și Republica Moldova”, a explicat președintele Consiliului Județean Suceava.

Gheorghe Flutur a adăugat că a doua temă pe care administrația județeană o pregătește pentru a fi prezentată la forumul economic din Polonia este cea a turismului din județ. Flutur a afirmat că în cadrul forumului vor fi prezentate oportunitățile de practicare a turismului specific acestei zone a țării, în special cel tradițional și gastronomic.

Nu în ultimul rând, Gheorghe Flutur a declarat la forumul din Polonia va prezenta și clusterul inovativ de biochimie Suceava – Botoșani. „Noi suntem cu niște proiecte în așteptare, și în Polonia se poate discuta pe acest subiect pentru că ei sunt foarte bine specializați în clustere și asocieri pe industrie alimentară și pe multe alte domenii”, a spus Flutur.

Pe de altă parte, președintele Flutur a spus că, în intervalul 4-6 octombrie, reprezentanți ai CJ-urilor din Nord-Est se vor afla la Tîrgul Expo Real din Munchen, unde Suceava va promova oferta județului din domeniile economic și turistic.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating