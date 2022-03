Facultatea de Inginerie Alimentară – FIA din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, continuă să-și promoveze oferta educațională pentru viitorul an academic. Decanul facultății, profesorul universitar doctor Mircea Oroian, a declarat, la Radio Top, că se dorește ca operațiunea declanșată în februarie să se încheie luna aceasta, în condițiile în care, între 28 și 31 martie, este programată simularea probelor scrise din cadrul examenului de Bacalaureat, iar în aprilie sînt Sărbătorile Pascale. El a afirmat că oferta este prezentată atît în licee, cît și la facultate. Decanul a spus: „La unitățile de învățămînt ajung colegii mei însoțiți de studenți de-ai noștri care sînt, în general, absolvenți ai liceelor unde ne promovăm oferta. În plus, la FIA vin grupuri de liceeni. Vizitează baza materială și fac mici experimente specifice facultății noastre. Ca reacții pe termen scurt am văzut că a crescut numărul de urmăritori pe pagina de Facebook a FIA. Au devenit urmăritori și liceeni de la unități pe unde au trecut colegii mei împreună cu studenții”. Profesorul Oroian a menționat că oferta educațională este promovată în județele Suceava, Neamț și Botoșani. Înscrierile pentru admiterea la Facultatea de Inginerie Alimentară a universității sucevene vor avea loc în iulie.