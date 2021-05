Directoarea Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” din Suceava, profesoara Maria Atănăsoae, a declarat, la Radio Top, că oferta educațională a unității pentru admiterea 2021 este generoasă, în contextul în care populația școlară a scăzut destul de mult. Fiecare liceu a pierdut cîte o clasă pentru că la vară vor încheia a VIII-a mai puțini elevi. Asta, din cauză că în anul școlar 2011-2012, atunci cînd s-a introdus clasa pregătitoare, unii părinți au evitat să-și dea copilul la școală la vîrsta de șase ani. Situația va reveni la normalitate în anul școlar 2022-2023. La „Spiru Haret” se va organiza admitere pentru trei clase de Matematică-informatică, două clase de Științe ale naturii și o clasă de Filologie, fiecare cu cîte 26 de locuri. Înscrierile vor demara după 20 iulie.

Directoarea colegiului a explicat oferta educațională variată, astfel: „Ne adaptăm pieței, pentru că și celelalte colegii, așa-zis concurente, au o ofertă diversificată. Este o concurență prietenoasă și, în același timp, constructivă, că dacă nu există concurență, nu există progres. Am o colaborare foarte bună cu ceilalți directori de colegii. Tot timpul discutăm și ne consultăm. Ca și în viață, fiecare își are propriul loc. Așa cum noi nu luăm elevi de la celelalte colegii, nici ai noștri nu merg la celelalte colegii. Fiecare își are propriul drum bine stabilit”.

Profesoara Atănăsoae a arătat că, de la an la an, crește interesul elevilor pentru Colegiul „Spiru Haret” și a precizat că, anul trecut, ultima medie de admitere a fost de peste 8,30 la toate specializările: 8,37 la Științe ale naturii, 8,32 la Mate-info și 8,31 la Filologie. Directoarea a afirmat: „Noi avem aceste specializări, dar nu pur și simplu să-i transformăm pe elevi în roboței, ci dimpotrivă, să-i pregătim pentru viață. Prin programele noastre școlare, extrașcolare și extracurriculare, elevii trebuie să îmbine armonios viața de zi cu zi cu activitatea științifică. Ei trebuie să se formeze frumos și să fie oameni compleți”. Potrivit profesoarei Atănăsoae, Colegiul de Informatică din Suceava are în derulare șase proiecte cu parteneri din alte state ale Uniunii Europene.