In perioada 22-25 februarie 2018 în Bucureşti, la Centrul Expoziţional Romexpo, are loc Târgul de Turism al României, la care sunt aşteptate peste 280 de organizaţii expozante (hotelieri, agenţii de turism, autorităţi locale, centre de informare etc.) şi peste 20.000 de vizitatori.

În această perioadă apar numeroase oferte speciale de vacanţă către majoritatea destinaţiilor iubite de turiştii români. Agenţia de turism Campion Tour din Suceava are reprezentaţi în Capitală, la târg şi, totodată, deţine accesul la toate ofertele speciale destinate inclusiv turiştilor din Suceava.

Astfel, reprezentanţii agenţiei ne informează că, pentru suceveni, cele mai interesante oferte sunt cele pentru destinaţiile deja cunoscute: Antalya (Turcia), Bodrum (Turcia) şi Zakynthos (Grecia), toate cu zbor din Suceava: “operatorii au scos oferte speciale pentru toate destinaţiile. Avem acces la toate aceste oferte şi îi aşteptăm cu drag pe toţi cei interesaţi să profite de ele”, a declarat Mihai Costea, managerul agenţiei Campion Tour.

Cu ocazia târgului, tarifele pentru o vacanţă în Antalya pornesc de la 399 euro/persoana pentru un sejur de 7 nopţi, la un hotel de 5* în regim All Inclusive, cu zbor din Suceava, toate taxele fiind incluse. Pentru cei mai pretenţioşi, există oferte speciale şi pentru hotelurile de lux precum Susesi Luxury Resort, Xanadu Resort Belek, Kaya Pallazo Golf Resort unde tarifele sunt mai mici şi cu până la 15% pe perioada târgului. Mai mult decât atât, pentru destinaţia Antalya, sucevenii pot beneficia de un preţ liniar pe toată perioada sezonului estival, indiferent de data de plecare: “De exemplu, pentru hoteluri foarte bune precum Port Nature Resort 5* din Belek sau Aska Lara 5*, turiştii vor trebui să scoată din buzunare 694 euro/adult, copii având gratuitate 100% la cazare şi vor trebui să plătească doar biletul de avion. Acest preţ este valabil pentru orice plecare de pe Aeroportul din Suceava, indiferent ca este la început de sezon, în vârf de sezon, sau la final de septembrie şi include biletele de avion cu toate taxele incluse, 7 nopţi de cazare în regim Ultra All Inclusive, transfer la sol, asistenţă turistică şi bonusul ce constă în asigurări medicale şi storno pentru întreaga familie”.

Există oferte şi pentru celelalte plecări din Suceava. De exemplu, pentru Bodrum (Turcia), preţurile pornesc de la 381 euro/persoană pentru un sejur de 7 nopţi în regim All Inclusive, la un hotel de 4*, şi de la 438 euro/persoană pentru un sejur la un hotel de 5*, preţurile incluzând şi zborul din Suceava, cu toate taxele incluse, respectiv transferul aeroport – hotel – aeroport şi bonusul ce constă în asigurări medicale şi storno pentru întreaga familie.

Pentru turiştii suceveni îndrăgostiţi de Grecia, târgul aduce oferte speciale pentru insula Zakynthos. Pachetele cu zbor din Suceava au preţuri începând de la 330 euro/persoană pentru un sejur de 7 nopţi la un hotel de 3* cu mic dejun inclus.

Reprezentanţii agenţiei Campion Tour recomandă celor care îşi fac planuri de vacanţă să se intereseze de toate ofertele speciale apărute cu ocazia târgului de turism şi să profite de acestea: “este o ocazie să rezervi un pachet turistic la un preţ special şi la hotelul dorit. Anul acesta va fi mult mai dificil decât anul trecut pentru că cererea este foarte mare, iar multe din hotelurile din Turcia şi Grecia sunt deja pline în proporţie de 100% pe toate plecările, ceea ce înseamnă că aşteptând mai mult, sucevenii au toate şansele să nu mai prinda disponibil hotelul dorit şi să trebuiască să se mulţumească cu ce mai rămâne. Este o realitate care trebuie luată serios în calcul”.