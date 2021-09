Purtătoarea de cuvânt a Direcției de Sănătate Publică Suceava, Gabriela Băncilă, a declarat, la Radio Top, că paturile de spital din județ destinate COVID sunt pline. Aceasta a mai spus că numărul locurilor de la ATI s-a majorat de la începutul lunii august, după ce s-a observat creșterea numărului de pozitivări. Totodată, ea consideră că este imperios necesar ca și Spitalul Fălticeni să intre în lupta anti-COVID. Purtătoarea de cuvânt a DSP a afirmat: „S-a urmărit creșterea numărului de paturi alocate pe toate spitalele din județ. Astfel, s-a ajuns la numărul de paturi care erau alocate COVID la jumătatea anului trecut, când a fost vârful. Pe ATI COVID sunt 20 de paturi, din care 18 la Suceava și două la Rădăuți. Vine și Fălticeniul cu cele 40 de paturi. Deocamdată, Spitalul Fălticeni a cerut aprobare pentru linie de gardă. Este un spital mic și nu sunt suficienți medici. Anul trecut, Spitalul Fălticeni nu a fost implicat în combaterea acestei maladii, însă acum este musai să se alăture celorlalte spitale, ca să mai ridice un pic presiunea de pe Spitalul Județean”. Gabriela Băncilă a adăugat: „La Spitalul Fălticeni au fost identificate 40 de paturi care pot fi puse la dispoziție pentru COVID, însă acestea vor fi date în circuitul COVID etapizat, funcție de necesități. Funcție de incidență crește numărul de paturi în fiecare unitate spitalicească suceveană”.

