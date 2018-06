De Ziua Copilului la Fălticeni s-a desfăurat Cupa „1 iunie” la tenis de câmp pentru copiii sub 10 ani, turneu inclus în calendarul naţional Tenis10 FRT. Competiţia s-a desfăşurat pe cele trei nivele consacrate, Roşu, Portocaliu şi Verde, avansati şi începători, şi s-a desfăşurat pe terenul de zgură din cadrul bazei sportive “Nada Florilor” şi în sala de sport “Gabriel Udişteanu”. Au participat peste 50 de copii iar din partea Federației Române de Tenis (FRT) a fost prezent Ferry Lechner, coordonatorul secțiilor de tenis sub 10 ani și peste 10 ani. Premierea câștigătorilor a fost făcută de primarul Gheorghe Cătălin Coman care l-a avut alături și pe Marcel Dascălu, instructorul secţiei de tenis ACS Nada Florilor Fălticeni.

Ferry Lechner: ”Trebuie să conștientizăm că acești copii au valoare”

”Din punct de vedere al FRT veau să sprijin cât pot de mult prin materiale, prin ce au nevoie copiii la club și să le creăm condiții cât mai bune pentru că Fălticeniul e renumit că a scos ceva nume importante de-a lungul istoriei și eu cred că ar putea să scoată și din tenis la câte medalii au câștigat ei anul trecut- 150. Trebuie să conștientizăm că acești copii au valoare. S-au bătut cu toată țara și la nivel de Europa stăm foarte sus la tenis sub 10 ani și de asta zic că trebuie să avem grijă de cele mai bune elemente de aici”, a declarat Ferry Lechner. El crede că Fălticeniul ar trebui să devină un pol al zonei Moldova pentru tenismanii sub 10 ani. ”FRT dă ca exemplu în toată țara ce se face aici la Fălticeni. Vrem să facem din Fălticeni un pol al zonei Moldova pentru pregătirea tenismanilor sub 10 ani dacă se dorește și se găsesc soluțiile precum proiectele europene. Chiar putem face baze de tenis prin fonduri europene ca să avem turnee din ce în ce mai importante și la nivel de juniori poate”, a spus oficialul FRT care a ținut să remarce munca depusă la Fălticeni de antrenorul Marcel Dascălu.





Coman: ”Sperăm pe viitor să dăm măcar vreo 2-3 Simona Halep, măcar vreo 2-3 Tecău de aici de la Fălticeni”

”Sperăm pe viitor să dăm măcar vreo 2-3 Simona Halep, măcar vreo 2-3 Tecău de aici de la Fălticeni. Nu știu poate peste 6-7-8 ani. Noi ne străduim să asigurăm condițiile necesare. Am făcut și o structură sportivă privată finanțată de Primărie în baza Legii 350 ca să avem și posibilitatea legală să-i ajutăm, le asigurăm baza de pregătire teren de tenis avem pe zgură, săli de sport penttru perioada rece. Punem mult suflet atât noi cât și antrenorul Marcel Dascălu și părinții. Au sprijin total din partea administrației locale. Suntem un grup foarte bine organizat și foarte sufletist aici iar verigile din lanț funcționează foarte bine, administrația locală, antrenorul, părinții. Dacă și FRT ne va fi alături ca până acum în mod sigur rezultatele nu vor întârzia să apară”, a declarat primarul Gheorghe Cătălin Coman.