Senzorii de incendiu din clădirea Palatului Administrativ nu au declanșat alarma așa cum ar fi trebuit incendiul izbucnit sâmbătă dimineață fiind anunțat la 112 de către un bărbat care lucra la toaletarea copacilor în zona fostului restaurant Gloria. Declarația a fost făcută astăzi de către maiorul Marian Constantin Ruscan, prim-adjunct al inspectorului-șef al pompierilor militari suceveni. ”Sunt senzori de fum în toată clădirea inclusiv la mansardă. Urmează ca centrala de detecție, întreg sistemul de securitate la incendiu să fie evaluat de un expert în domeniu. Alarma nu a fost declanșată de către senzorii de incendu existenți în clădire. Incendiul a fost anunțat de către o persoană care lucra la toaletarea copacilor”, a spus Ruscan. El a subliniat că au fost ceva probleme la un hidrant exterior și unul interior, însă susține că asta nu a afectat intervenția. ”În momentul ajungerii la locul intervenției două dintre echipaje au realizat dispozitiv de intervenție pe interiorul clădirii practic aționând direct din mansardă. În momentul în care s-a făcut accesul dinspre partea mansardată spre pod s-a reușit și a fost presiune pentru a folosi unul dintre hidranții interiori dar datorită faptului că un hidrant este conceput doar pentru o primă intervenție iar intensitatea arderii era deja foarte mare cel care a apelat primul la 112 a menționat că flăcările deja ies prin tablă au fost folosite preponderent sursele de alimentare de la autospeciale care au fost și ele la rândul lor racordate la hidranți exteriori. A fost o mică problemă dar datorită intensității incendiului nu a fost un element care să încurce practic nefericitul deznodământ”, a mai spus Ruscan.

