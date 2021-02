Adjunctul Inspectoratului Școlar Suceava, profesorul Ciprian Anton, a anunțat, la Radio Top, că la nivelul județului, 229 de unități de învățământ cu personalitate juridică și-au reluat activitatea în „scenariul galben”, 72 în „scenariul verde” și 27 în „scenariul roșu”. În „scenariul galben” merg la cursuri preșcolarii, elevii din clasele 0-IV, dar și elevii din anii terminali. În „scenariul verde” toți copiii se duc la școală. În „scenariul roșu”, orele se fac doar online. Întrebat cât consideră că va funcționa activitatea față în față, profesorul Anton a declarat: „Atâta timp cât vom ști noi să gestionăm situația. Noi, ca părinți, ca profesori, ca persoane. Atâta timp cât vom avea o trăire de a da totul pentru copii, sunt sigur că totul va fi bine”. Adjunctul Inspectoratului Școlar Suceava a mai spus că în fiecare unitate de învățământ există stocuri de măști de protecție și dezinfectanți. De asemenea, el susține că nu sunt probleme cu asigurarea încălzirii. Ciprian Anton a arătat: „Îmi este greu să cred că în județul Suceava există vreo școală unde cursurile au început în frig. Îmi e greu să cred așa ceva și cred că ar fi incredibil”.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating